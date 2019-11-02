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克服聽障 伊甸身障青年挑戰園遊會一日店長

2019-11-02 16:21聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

22歲的景儒領有輕度智能及重度聽力障礙手冊，為伊甸小作所學員，喜愛與人互動的他今天第一次在伊甸基金會舉辦的公益園遊會上擔任小小店長做生意，一圓當店長的夢想

「謝謝你來買我的餅乾！」景儒因聽力障礙，導致口語表達困難，今天在攤位上拿著自己寫的手持板表達對消費者的感謝。景儒是伊甸葡萄藤小作所第一位聽障學員，雖然有配戴電子耳，但缺乏口語能力的他，很多時候都以手語為主要溝通方式，3年前他從啟聰學校畢業後馬上就進到伊甸小作所，由於不懂得拿捏人際互動分寸，再加上聽力不佳，習慣用緊迫盯人的方式觀察他人，或是用力拍打別人肩膀打招呼，一度造成同儕之間的誤會。

多虧教保老師引導、溝通，景儒了解人際互動的分際拿捏，今天他終於可以一圓擔任店長的夢想，也讓現場民眾能進一步認識身障者的努力與堅持。

伊甸基金會南區資源發展中心主任沈玉萍表示，台南市身障人口數有9萬多人，身心障礙朋友因為身體的限制或退化，生活起居遇到重重障礙，需要協助與改善，透過無障礙生活節公益園遊會，設立多項身障體驗關卡，讓社會大眾感受身障生活所遭遇的困難及不便，也給予弱勢者加油打氣。

伊甸基金會今天在台南市文化中心星光廣場舉辦第六屆無障礙生活節公益園遊會。圖／伊甸...
伊甸基金會今天在台南市文化中心星光廣場舉辦第六屆無障礙生活節公益園遊會。圖／伊甸基金會提供
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身障者夢想

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