克服聽障 伊甸身障青年挑戰園遊會一日店長

2019-11-02 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



22歲的景儒領有輕度智能及重度聽力障礙手冊，為伊甸小作所學員，喜愛與人互動的他今天第一次在伊甸基金會舉辦的公益園遊會上擔任小小店長做生意，一圓當店長的夢想。

「謝謝你來買我的餅乾！」景儒因聽力障礙，導致口語表達困難，今天在攤位上拿著自己寫的手持板表達對消費者的感謝。景儒是伊甸葡萄藤小作所第一位聽障學員，雖然有配戴電子耳，但缺乏口語能力的他，很多時候都以手語為主要溝通方式，3年前他從啟聰學校畢業後馬上就進到伊甸小作所，由於不懂得拿捏人際互動分寸，再加上聽力不佳，習慣用緊迫盯人的方式觀察他人，或是用力拍打別人肩膀打招呼，一度造成同儕之間的誤會。

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多虧教保老師引導、溝通，景儒了解人際互動的分際拿捏，今天他終於可以一圓擔任店長的夢想，也讓現場民眾能進一步認識身障者的努力與堅持。