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視障也能聽電影 「盲人阿清」記錄文化平權

2019-11-02 15:39聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

視障者也能「聽電影」。府中15今下午2點舉辦「聽．視界電影院」「公視人生劇展—盲人阿清」特映會，邀請該片導演薛朝輝、演員程予希及口述顧問老師李曉卿親蒞現場，和觀眾暢談拍攝歷程。

「盲人阿清」由曾多次入選優良劇本、短片輔導金的薛朝暉導演一手編導，融合了溫情與懸疑，講述盲人阿清如何面對自己的過去與困境，帶領觀眾一起在黑暗中找到希望之光。該片由洪都拉斯、游安順、程予希主演，將在11月3日晚間10點於公視人生劇展單元播出。

新北市文化局專門委員陳春美表示，府中15作為致力向民眾推廣紀錄片及藝術電影的館舍，2014年4月起舉辦「聽．視界電影院」提供視障朋友常態性免費電影放映，影片全程也有專業的口述老師提供導讀與解說，以生動的方式講述影像故事，讓視障朋友們也能享有文化平權、體會電影的美妙。

府中15表示，5年多來，已放映270場電影，有超過1萬8000人次的觀眾參與，並受到許多視障朋友的熱情迴響。

公共電視總經理曹文傑表示，「公視人生劇展—盲人阿清」今日受邀前來舉辦特映會，在與電影情節中相同的「聽電影」場合做播映，更是意義非凡。

愛盲基金會副執行長劉怡君女士也表認同，府中15「聽．視界電影院」為視障朋友們提供一個休閒娛樂、認識朋友的好去處，透過「盲人阿清」這部電影，更能成功地將口述電影的活動推廣給更多人。

同為本片編劇的導演薛朝輝分享，當初就是因緣際會參加了口述電影的活動，印象格外深刻，在取材過程中也多次來到府中15參加「聽．視界電影院」尋找靈感，才結合了詐騙集團的特殊題材創作出本片劇本。

而今日擔任口述老師的李曉卿，其實也是「盲人阿清」的顧問及故事來源。演員洪都拉斯（飾盲人阿清）則表示自己因為這次演出，對視障者生活有了全新的體認，他分享，「聲音是一個很重要的依據，還要不斷地感受看不見的世界」。

在片中飾演口述老師的程予希，則對於能在現實生活中體驗「聽電影」的活動感到相當開心，也讓我們拉近與視障朋友們的距離，十分有意義。

「盲人阿清」由曾多次入選優良劇本、短片輔導金的薛朝暉導演一手編導，融合了溫情與懸...
「盲人阿清」由曾多次入選優良劇本、短片輔導金的薛朝暉導演一手編導，融合了溫情與懸疑，講述盲人阿清如何面對自己的過去與困境，帶領觀眾一起在黑暗中找到希望之光。圖／劇組提供
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