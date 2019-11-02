視障也能聽電影 「盲人阿清」記錄文化平權

2019-11-02 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



視障者也能「聽電影」。府中15今下午2點舉辦「聽．視界電影院」「公視人生劇展—盲人阿清」特映會，邀請該片導演薛朝輝、演員程予希及口述顧問老師李曉卿親蒞現場，和觀眾暢談拍攝歷程。

「盲人阿清」由曾多次入選優良劇本、短片輔導金的薛朝暉導演一手編導，融合了溫情與懸疑，講述盲人阿清如何面對自己的過去與困境，帶領觀眾一起在黑暗中找到希望之光。該片由洪都拉斯、游安順、程予希主演，將在11月3日晚間10點於公視人生劇展單元播出。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

新北市文化局專門委員陳春美表示，府中15作為致力向民眾推廣紀錄片及藝術電影的館舍，2014年4月起舉辦「聽．視界電影院」提供視障朋友常態性免費電影放映，影片全程也有專業的口述老師提供導讀與解說，以生動的方式講述影像故事，讓視障朋友們也能享有文化平權、體會電影的美妙。

府中15表示，5年多來，已放映270場電影，有超過1萬8000人次的觀眾參與，並受到許多視障朋友的熱情迴響。

公共電視總經理曹文傑表示，「公視人生劇展—盲人阿清」今日受邀前來舉辦特映會，在與電影情節中相同的「聽電影」場合做播映，更是意義非凡。

愛盲基金會副執行長劉怡君女士也表認同，府中15「聽．視界電影院」為視障朋友們提供一個休閒娛樂、認識朋友的好去處，透過「盲人阿清」這部電影，更能成功地將口述電影的活動推廣給更多人。

同為本片編劇的導演薛朝輝分享，當初就是因緣際會參加了口述電影的活動，印象格外深刻，在取材過程中也多次來到府中15參加「聽．視界電影院」尋找靈感，才結合了詐騙集團的特殊題材創作出本片劇本。

而今日擔任口述老師的李曉卿，其實也是「盲人阿清」的顧問及故事來源。演員洪都拉斯（飾盲人阿清）則表示自己因為這次演出，對視障者生活有了全新的體認，他分享，「聲音是一個很重要的依據，還要不斷地感受看不見的世界」。