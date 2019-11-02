新竹市社造展成果 北大公園輕便車稻草人親子同樂

2019-11-02 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



新竹市政府今天在北大公園舉辦「作伙抵家」社造聯合成果展，共有31個社區、團體展現社造成果，並安排大地遊戲、社區柑仔店等活動，康樂社區也將古早味的輕便車搬到會場供民眾體驗，康樂社區結合輕便車及軍事碉堡等在地資源，透過社造推出輕旅行體驗活動，增加就業與小農農產銷售機會，活絡社區經濟。

副市長沈慧虹說，新竹市社區力一向非常旺盛，尤其社區營造都發自社區自己的需要，對自己文化的認同，更是將對家的情感延伸到鄰里社區，構造新竹市成為最棒的家，各社區都很努力發展自己的特色，發覺自己的文化。

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她說，今年的活動結合文化、產業發展、環保、社會、教育及都市發展共6個局處共同舉辦，呈現社區營造、農村再生等豐盛成果，公部門與社區「作伙抵家」，是最好的社區力，希望累積下來的實力，可以化作社區、產業的動力，在社區長照據點、家暴預防及各項宣導，都能發揮最好的成效。

北大公園規畫愛現舞台、大地遊戲場、社區柑仔店、手作小時光、樹下故事屋、共享樂食堂等展區，還有音樂展演、派對美食、手作教室、親子的故事屋，其中大地遊戲場規畫4子棋、滾球、洞洞板等遊戲，吸引許多親子同樂。

社區柑仔店由各社區設攤展示社造成果及展售文創、美食與特色農產等，也透過遊戲讓遊客了解社造主題，公園內還有稻草人、稻草牆吸引許多民眾拍照，還有古早味的輕便車讓遊客搭乘體驗。

康樂社區保留二戰時期的彈孔牆、防空碉堡及戰鬥機，還有古早的輕便車道及古農村文物館，社區利用在地資源，結合社區營造推出輕旅行，讓遊客碉堡探險、坐輕便車、DIY米苔目、紅豆包等農家點心，里長林再興說，不僅帶動社區的產業經濟，也增加就業機會，也增加小農農產品銷售管道。