評估賴嘉倫選情 黃國昌：高度樂觀

2019-11-02 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



時代力量立委黃國昌、黨主席徐永明今天陪新北第12選區立委參選人賴嘉倫掃街，黃國昌認為時力在汐止做出政績，賴 倫又是地方服務的連結，先前長期掌握立委席次的國民黨前立委李慶華、前議員廖正良先後涉貪潛逃海外或判刑，「汐止的政治圈生態已經發生改變」。

黃國昌、徐永明今天陪賴嘉倫到汐止中正市場掃街，3人先在通靈少女拍攝點濟德宮參拜天上聖母，隨後走入滿是人潮的市場掃街拜票，許多支持者看見黃國昌都主動致意，黃國昌緊緊帶著子弟兵賴嘉倫，逢人就介紹並表示「給我們嘉倫服務的機會」，支持者也送上蒜頭和菜頭，預祝凍蒜好采頭。

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黃國昌說，他對賴嘉倫的選情高度樂觀，過去賴是他地方服務的連結，過去3年多也順利爭取到汐止交流道增設南下匝道 ，紓解汐止交通壅塞問題。國民黨前立委李慶並再長期貪汙，目前被通緝潛逃海外；前市議員廖正良也涉貪才被重判6年。汐止的政治圈生態已經發生改變，希望過去支持黃國昌的人，也能支持賴嘉倫。