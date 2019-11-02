評估賴嘉倫選情 黃國昌：高度樂觀
2019-11-02 15:36
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
時代力量立委黃國昌、黨主席徐永明今天陪新北第12選區立委參選人賴嘉倫掃街，黃國昌認為時力在汐止做出政績，賴 倫又是地方服務的連結，先前長期掌握立委席次的國民黨前立委李慶華、前議員廖正良先後涉貪潛逃海外或判刑，「汐止的政治圈生態已經發生改變」。
黃國昌、徐永明今天陪賴嘉倫到汐止中正市場掃街，3人先在通靈少女拍攝點濟德宮參拜天上聖母，隨後走入滿是人潮的市場掃街拜票，許多支持者看見黃國昌都主動致意，黃國昌緊緊帶著子弟兵賴嘉倫，逢人就介紹並表示「給我們嘉倫服務的機會」，支持者也送上蒜頭和菜頭，預祝凍蒜好采頭。
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黃國昌說，他對賴嘉倫的選情高度樂觀，過去賴是他地方服務的連結，過去3年多也順利爭取到汐止交流道增設南下匝道 ，紓解汐止交通壅塞問題。國民黨前立委李慶並再長期貪汙，目前被通緝潛逃海外；前市議員廖正良也涉貪才被重判6年。汐止的政治圈生態已經發生改變，希望過去支持黃國昌的人，也能支持賴嘉倫。
賴嘉倫說，七星區滿廣的，他每區都會勤走，目前金山、萬里和瑞芳是汐止之外走最多的地方，選民反應都不錯，第一線接觸最重要，盡量讓選民看到他、聊聊天、多認識。參選後一直深耕基層拜票，幾個比較重要市場都會多次拜訪，碰到民進黨立委參選人賴品妤都會打招呼握手，互相鼓勵，其他的參選人也一樣。
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