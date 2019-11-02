600處文資潛力建物解除列管 議員質疑北市府黑箱

2019-11-02 14:36 中央社 台北2日電



台北市中山堂旁的「朝風咖啡」舊建築遭拆除，文化局稱文資委員現勘後判斷不具價值；民進黨市議員吳沛憶認為，該建物去年解除列管，甚至另有600處具文資潛力建物解列，質疑市府黑箱。

吳沛憶於1日市政總質詢時指出，任何具備文化保存潛力的建物進入文資審議會前，會入列一份追蹤清單，而前總統馬英九任台北市長時，這份清單共有2000多處，前市長郝龍斌時期還有1702處。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

她說，到了市長柯文哲時期，2015年的數據卻剩1114處，質疑「消失的600處建物」解除列管，是市府黑箱作業。

吳沛憶指出，儘管經過現勘，只要文化局認定不具文資價值，就會解除追蹤清單上的建物列管，沒人知道經過何種程序以及聘請哪方面的專家，也不需召開正式會議，認為文化局一紙公文決定建物命運，過程草率，無法昭公信。

文化局長蔡宗雄則表示，現勘後會告知申請人、所有人、管理人、提報人，並製成會議紀錄，若為公有建築物，會上網公告。

吳沛憶要求，文化局在解除追蹤建物列管時，應先提至文資審議會列為報告案；蔡宗雄表示，會去文請示文資局是否違法。