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600處文資潛力建物解除列管 議員質疑北市府黑箱

2019-11-02 14:36中央社 台北2日電

台北市中山堂旁的「朝風咖啡」舊建築遭拆除，文化局稱文資委員現勘後判斷不具價值；民進黨市議員吳沛憶認為，該建物去年解除列管，甚至另有600處具文資潛力建物解列，質疑市府黑箱。

吳沛憶於1日市政總質詢時指出，任何具備文化保存潛力的建物進入文資審議會前，會入列一份追蹤清單，而前總統馬英九任台北市長時，這份清單共有2000多處，前市長郝龍斌時期還有1702處。

她說，到了市長柯文哲時期，2015年的數據卻剩1114處，質疑「消失的600處建物」解除列管，是市府黑箱作業。

吳沛憶指出，儘管經過現勘，只要文化局認定不具文資價值，就會解除追蹤清單上的建物列管，沒人知道經過何種程序以及聘請哪方面的專家，也不需召開正式會議，認為文化局一紙公文決定建物命運，過程草率，無法昭公信。

文化局長蔡宗雄則表示，現勘後會告知申請人、所有人、管理人、提報人，並製成會議紀錄，若為公有建築物，會上網公告。

吳沛憶要求，文化局在解除追蹤建物列管時，應先提至文資審議會列為報告案；蔡宗雄表示，會去文請示文資局是否違法。

文化局吳沛憶建築

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