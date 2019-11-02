新北市府期盼公私合作 打造優良育兒環境

2019-11-02 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市政府社會局今天表揚206名績優居家托育、托嬰中心和早期療育服務專業人員。副市長陳純敬表示，新北市的公共托育不只量的增加，更重視品質提升，托育人員提供優質照護，讓嬰幼兒在最佳環境中成長，提供家長更多元的選擇。

獲獎者包括超級保爸13名、愛心護苗保母7名，特殊貢獻獎10名、居家托育技能競賽優勝21名、居家及機構式績優專職人員88名、公私立評鑑績優托育機構61家、早療績優專業人員6名。

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獲「特殊貢獻獎」的護苗人員王偉玲原本在醫院擔任護佐，去年轉任保母，社工將年僅6個月緊急安置的Mira託付給她，Mira罹患心室中膈缺損，出生不久就承受8小時心臟手術裝上葉克膜，還得過川崎氏症，所幸Mira具有強韌的生命力撐了過來，1歲半的她活潑可愛，非常討人喜歡。

王偉玲說，為照顧幾乎是全家總動員，奶奶是陪睡組，先生是餵奶組，自己2個小孩是刺激發展組，她則擔任清潔護理組，她常告訴Mira「媽咪只能讓你吃飽、睡好，身體恢復要靠你自己」，希望Mira能平安健康長大。

三峽居家托育的彭翌軒和太太李舒愉原本開飲食加盟店，8年前因發現早年忙於工作忽略孩子，決定彌補，相繼投入托育培訓，取得證照後聯合收托。彭翌軒打通家中透天厝2個房間，地板鋪軟墊，裝設各式嬰幼兒活動器材，如同小型的公共托育家園。如今李舒愉為充實專業能力，還在康寧大學幼保系進修。