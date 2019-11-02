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新北市府期盼公私合作 打造優良育兒環境

2019-11-02 14:10聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市政府社會局今天表揚206名績優居家托育、托嬰中心和早期療育服務專業人員。副市長陳純敬表示，新北市的公共托育不只量的增加，更重視品質提升，托育人員提供優質照護，讓嬰幼兒在最佳環境中成長，提供家長更多元的選擇。

獲獎者包括超級保爸13名、愛心護苗保母7名，特殊貢獻獎10名、居家托育技能競賽優勝21名、居家及機構式績優專職人員88名、公私立評鑑績優托育機構61家、早療績優專業人員6名。

獲「特殊貢獻獎」的護苗人員王偉玲原本在醫院擔任護佐，去年轉任保母，社工將年僅6個月緊急安置的Mira託付給她，Mira罹患心室中膈缺損，出生不久就承受8小時心臟手術裝上葉克膜，還得過川崎氏症，所幸Mira具有強韌的生命力撐了過來，1歲半的她活潑可愛，非常討人喜歡。

王偉玲說，為照顧幾乎是全家總動員，奶奶是陪睡組，先生是餵奶組，自己2個小孩是刺激發展組，她則擔任清潔護理組，她常告訴Mira「媽咪只能讓你吃飽、睡好，身體恢復要靠你自己」，希望Mira能平安健康長大。

三峽居家托育的彭翌軒和太太李舒愉原本開飲食加盟店，8年前因發現早年忙於工作忽略孩子，決定彌補，相繼投入托育培訓，取得證照後聯合收托。彭翌軒打通家中透天厝2個房間，地板鋪軟墊，裝設各式嬰幼兒活動器材，如同小型的公共托育家園。如今李舒愉為充實專業能力，還在康寧大學幼保系進修。

社會局長張錦麗說，如有送托幼兒需求，可透過新北市13區居家托育服務中心或社會局網站找尋專業合格登記立案保母及托嬰中心，讓孩子在安全的環境中受托照顧。

獲「特殊貢獻獎」的護苗人員王偉玲（左）全家總動員分組照顧安置兒Mira。記者施鴻...
獲「特殊貢獻獎」的護苗人員王偉玲（左）全家總動員分組照顧安置兒Mira。記者施鴻基／攝影
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新北市三峽居家托育彭翌軒、李舒愉夫妻聯合收托，打造舒適育嬰空間。圖／彭翌軒提供
新北市三峽居家托育彭翌軒、李舒愉夫妻聯合收托，打造舒適育嬰空間。圖／彭翌軒提供
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新北市三峽居家托育彭翌軒（右二）、李舒愉（左二）夫妻聯合收托，打造舒適育嬰空間。...
新北市三峽居家托育彭翌軒（右二）、李舒愉（左二）夫妻聯合收托，打造舒適育嬰空間。圖／彭翌軒提供
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新北市三峽居家托育彭翌軒（右）、李舒愉（左）夫妻聯合收托，同獲績優表揚。記者施鴻...
新北市三峽居家托育彭翌軒（右）、李舒愉（左）夫妻聯合收托，同獲績優表揚。記者施鴻基／攝影
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獲「特殊貢獻獎」的護苗人員王偉玲（右）全家總動員分組照顧安置兒Mira，副市長陳...
獲「特殊貢獻獎」的護苗人員王偉玲（右）全家總動員分組照顧安置兒Mira，副市長陳純敬頒獎表揚。記者施鴻基／攝影
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托育保母

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