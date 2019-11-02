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中和土地公搭三輛車遶境 3日熱鬧登場

2019-11-02 12:58聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

中和區108年度盛會土地公文化祭活動，將於11月3日上午9時至13時在中和公園熱閙舉行，其中具特色之一的土地公坐三輪車遶境活動，共有51輛三輪車，當日上午7時由力行福德宮出發，繞行中和市區主要道路，最後又回到力行福德宮。

中和警分局表示，為維護交通順暢，遶境車隊行經路段，有員警、義交協助交通疏導，由於遶境車隊行進速度較慢，提醒用路人耐心配合現場員警和義交人員交通疏導管制，如非必要請避開遶境行經路段，以免耽誤寶貴時間。

中和警分局呼籲，轄區內中正路、景平路、圓通路、中山路2段等路段民眾經常檢舉違規停車，為維護交通安全及順暢，針對上述路段將持續加強違規停車取締、拖吊，尤其是人行道、公車停靠區、消防栓前及身心障礙停車格的違停列為優先取締、拖吊對象。

警方指出，今年10月在人行道或騎樓違停共舉發802件、在公共汽車招呼站10公尺內臨停車有549件、身心障礙停車格違停有76件。提醒駕駛人勿因圖一時便利，將車輛違停在人行道、公車停靠區、消防栓前及身心障礙停車格以免荷包失血，全民共同維護交通順暢及行人行走安全。

中和區108年度盛會土地公文化祭活動，將於11月3日上午9時至13時在中和公園熱...
中和區108年度盛會土地公文化祭活動，將於11月3日上午9時至13時在中和公園熱閙舉行，中和警方表示，車輛違停在人行道、公車停靠區、消防栓前及身心障礙停車格，都將加強取締。圖／警方提供
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中和區108年度盛會土地公文化祭活動，將於11月3日上午9時至13時在中和公園熱...
中和區108年度盛會土地公文化祭活動，將於11月3日上午9時至13時在中和公園熱閙舉行，土地公將搭三輛車遶境，歡迎民眾共襄盛舉。記者王長鼎／翻攝
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中和區108年度盛會土地公文化祭活動，將於11月3日上午9時至13時在中和公園熱...
中和區108年度盛會土地公文化祭活動，將於11月3日上午9時至13時在中和公園熱閙舉行，中和警方表示，車輛違停在人行道、公車停靠區、消防栓前及身心障礙停車格，都將加強取締。圖／警方提供
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中和區108年度盛會土地公文化祭活動，將於11月3日上午9時至13時在中和公園熱...
中和區108年度盛會土地公文化祭活動，將於11月3日上午9時至13時在中和公園熱閙舉行，中和警方表示，車輛違停在人行道、公車停靠區、消防栓前及身心障礙停車格，都將加強取締。圖／警方提供
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人行道遶境

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