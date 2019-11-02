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台北天文館11月活動多 樂齡追日食 親子玩桌遊

2019-11-02 12:50聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

明年6日21日將發生日環食的奇景，台北天文館為了讓全國的樂齡滿55歲的朋友，能輕鬆了解日環食這種特殊天象，將於11月21日舉辦免費的樂齡談天活動，共開放40個名額。除了樂齡朋友追日食，天文館也有專為兒童導覽的尋星與親子桌遊活動。

天文館說，專為樂齡族舉辦的豐富行程，包含欣賞宇宙劇場、展示場導覽、參觀觀測室等，一窺日環食與冬季星空的奧妙。該活動11月5日上午9時起開放電話報名，每通電話限報名2位，額滿為止。報名電話可撥02-28314551分機202推廣組。

同時，也有提供給小朋友的活動。時序進入11月，天文館的星姐姐準備精彩的黃道十三星座當中的「天蠍座」及「蛇夫座」的故事，將分別於11月9日和11月23日下午2時到3時，分享給幼兒園大班到小學三年級的小朋友及家長，民眾可在11月1日上午9時起上天文館網站https://www.tam.gov.taipei報名，額滿為止。

天文館指出，天蠍座的神話故事，描述身手矯健的獵人奧立安，自誇是世界上最偉大的狩獵高手，但若遇到神秘刺客毒蝎子，雙方一較高下不知誰輸誰贏；而蛇夫座的故事，則是善用蛇毒醫治病痛阿斯克利弟歐斯，在人間享有神醫美名，卻惹惱了地府之王，所發生的故事。

此外，天文館今年11月也推出「認識秋季星空－遨遊秋季星座桌遊活動」，包括有趣的星座桌遊與劇場欣賞等活動，可在遊戲當中認識秋季星座。該活動11月1日起開放網路報名，共計2梯次（11/16、11/30）；每梯次150個名額，額滿為止。

樂齡朋友追日食。圖／台北市立天文館提供
樂齡朋友追日食。圖／台北市立天文館提供
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專為兒童導覽的尋星活動。圖／台北市立天文館提供
專為兒童導覽的尋星活動。圖／台北市立天文館提供
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天文館星座桌遊

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