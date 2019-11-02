台北天文館11月活動多 樂齡追日食 親子玩桌遊

2019-11-02 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



明年6日21日將發生日環食的奇景，台北天文館為了讓全國的樂齡滿55歲的朋友，能輕鬆了解日環食這種特殊天象，將於11月21日舉辦免費的樂齡談天活動，共開放40個名額。除了樂齡朋友追日食，天文館也有專為兒童導覽的尋星與親子桌遊活動。

天文館說，專為樂齡族舉辦的豐富行程，包含欣賞宇宙劇場、展示場導覽、參觀觀測室等，一窺日環食與冬季星空的奧妙。該活動11月5日上午9時起開放電話報名，每通電話限報名2位，額滿為止。報名電話可撥02-28314551分機202推廣組。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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同時，也有提供給小朋友的活動。時序進入11月，天文館的星姐姐準備精彩的黃道十三星座當中的「天蠍座」及「蛇夫座」的故事，將分別於11月9日和11月23日下午2時到3時，分享給幼兒園大班到小學三年級的小朋友及家長，民眾可在11月1日上午9時起上天文館網站https://www.tam.gov.taipei報名，額滿為止。

天文館指出，天蠍座的神話故事，描述身手矯健的獵人奧立安，自誇是世界上最偉大的狩獵高手，但若遇到神秘刺客毒蝎子，雙方一較高下不知誰輸誰贏；而蛇夫座的故事，則是善用蛇毒醫治病痛阿斯克利弟歐斯，在人間享有神醫美名，卻惹惱了地府之王，所發生的故事。