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免費瘦身體驗衝動刷卡10萬元 消保官籲7日可退

2019-11-02 11:16聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

坊間不少美容、瘦身業者常以免費贈品、體驗等活動，吸引消費者上門後，再趁機推銷產品，不少人當場刷卡購買後，冷靜思考卻後悔，想解約卻遭業者拒絕。台中市法制局長李善植說，這類買賣屬於消保法規範的訪問交易，消費者有7天猶豫期，建議在期限內以退貨或書面通知解約。

有民眾向台中市法制局投訴，因為路過美容保養商店，被店員提供的免費體驗吸引，一邊接受體驗服務，聽店員推銷每月只要3000元，就可享受2至3年美容服務，購買後冷靜思考，才發現要花上好幾萬元，向店家要求解約卻遭拒絕。

也有人體驗免費的電腦程式課程，現場被推銷進階課程，同樣刷卡數萬元，事後發現無法如期上課，向業者要求解決同樣遭拒絕。

法制局表示，這些買賣都構成消保法規範的訪問交易，業者在未經消費者邀請而簽約買賣，不管在消費者住家、公司或公共場所，或者在業者的店鋪等都算，通常以美容瘦身、婚友社、線上課程、學習教材、電器類買賣居多。

李善植說，過去訪問買賣的模式，業者以填問卷方式與消費者聯繫，或直接到消費者住家推銷，近年來業者改以免費體驗與送贈品吸引消費者上門，再透過推銷人員疲勞轟炸，使得消費者倉促決定購買，市鎮透過貸款或刷卡買下高額商品或服務。

法制局表示，這類訪問交易，消費者在收到商品或接受服務後7天內，可以退回商品或書面通知等方式，向業者解除契約，若業者未提供解除契約資訊，7天猶豫期從業者提供解約資訊的隔天算起，但最長期限不能超過收到商品或接受服務後4個月。

李善植說，類似突襲式的推銷手法，如果心動想簽約，建議找家人或朋友討論，離開交易現場給自己冷靜思考的空間再決定；若一時衝動簽約，事後沒有購買意願，要把握7天猶豫期，以寄送存證信函等方式表達；有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線1950。

坊間不少美容瘦身或學習課程的業者，以免費體驗與贈品推銷，消費者衝動簽約才後悔，台...
坊間不少美容瘦身或學習課程的業者，以免費體驗與贈品推銷，消費者衝動簽約才後悔，台中市法制局長李善植說，這類買賣屬訪問交易，有7天猶豫期，應把握時間解約；照片為設計畫面。圖／台中市法制局提供
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