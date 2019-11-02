免費瘦身體驗衝動刷卡10萬元 消保官籲7日可退

2019-11-02 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



坊間不少美容、瘦身業者常以免費贈品、體驗等活動，吸引消費者上門後，再趁機推銷產品，不少人當場刷卡購買後，冷靜思考卻後悔，想解約卻遭業者拒絕。台中市法制局長李善植說，這類買賣屬於消保法規範的訪問交易，消費者有7天猶豫期，建議在期限內以退貨或書面通知解約。

有民眾向台中市法制局投訴，因為路過美容保養商店，被店員提供的免費體驗吸引，一邊接受體驗服務，聽店員推銷每月只要3000元，就可享受2至3年美容服務，購買後冷靜思考，才發現要花上好幾萬元，向店家要求解約卻遭拒絕。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

也有人體驗免費的電腦程式課程，現場被推銷進階課程，同樣刷卡數萬元，事後發現無法如期上課，向業者要求解決同樣遭拒絕。

法制局表示，這些買賣都構成消保法規範的訪問交易，業者在未經消費者邀請而簽約買賣，不管在消費者住家、公司或公共場所，或者在業者的店鋪等都算，通常以美容瘦身、婚友社、線上課程、學習教材、電器類買賣居多。

李善植說，過去訪問買賣的模式，業者以填問卷方式與消費者聯繫，或直接到消費者住家推銷，近年來業者改以免費體驗與送贈品吸引消費者上門，再透過推銷人員疲勞轟炸，使得消費者倉促決定購買，市鎮透過貸款或刷卡買下高額商品或服務。

法制局表示，這類訪問交易，消費者在收到商品或接受服務後7天內，可以退回商品或書面通知等方式，向業者解除契約，若業者未提供解除契約資訊，7天猶豫期從業者提供解約資訊的隔天算起，但最長期限不能超過收到商品或接受服務後4個月。