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基隆河自行車道前瞻5億沒法用 林右昌：1.5億自籌太難

2019-11-02 09:46聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市向中央爭取5.2億提升基隆河防汛步道建設自行車道，可串接新北市，被列入前瞻計畫內，但議員張耿輝指遲遲沒有下，汐止都已建置完成，設施完善，但騎到基隆就「斷」了。市長林右昌說，依前瞻計畫遊戲規則，地方必須提擔3成即1.5億元，對基隆財政是非常龐大負擔，因此無法使用這筆錢，很可惜，未來會再向爭取全額補助再執行。

基隆市議員張耿輝說，新北市汐止部分通往基隆河岸自行車道9月都已完成，但基隆串接部分卻都沒有完成，尤其七堵、暖暖河岸都沒有做好，新北的設施很齊全，除了車道外，還有遊具、公廁也都有，但基隆卻什麼都沒有，一樣基隆河卻兩樣情景。

張耿輝表示，汐止的基隆河岸他有去看過，連鐵馬驛站、飲水機、打氣設備、公廁、兒童遊具、籃球場、親水公園等公共設施「什麼都還沒有」，但到基隆就空空如也。

張耿輝表示，市府之前說的要向中央爭取5.2億元，讓基隆河七堵段防汛步道設施做更有效的規畫利用，但經費到底在哪裡，目前連個影都沒有，自行車友從汐止到基隆七堵後，沿途多是貨櫃場等，車流多，要經過一般車道，與汽機車爭道，無法串接騎到基隆往瑞芳東北角。

市長林右昌表示，5.2億之前有爭取前瞻計畫，但中央告知依遊戲規則，避免地方提報浮濫，地方一下要配合，必須要有3成自籌款，因此前瞻這筆錢算下來，基隆要自籌1.5億元，這對基隆的財政而言是非常龐大的金額，無法負擔，因此這次無法用這筆錢，很可惜，但此計畫不會變，以後再向中央爭取全額補助來執行。

林右昌說，基隆河是中央水利署管轄，地方只是代管，代管卻要出1.5億元來設自行車道，不太合理也不公平，地方很樂意來協助辦理基隆河的自行車道，但希望中央全額補助來做。

基市府工務處河川水利表示，防汛道路上做設施優化部分，是水利署委請市府代管，但整體管轄權仍屬水利署。

汐止的自行車道已建置完成。記者游明煌／攝影
汐止的自行車道已建置完成。記者游明煌／攝影
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汐止的自行車道已建置完成。圖／議員張耿輝提供
汐止的自行車道已建置完成。圖／議員張耿輝提供
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汐止的自行車道已建置完成，基隆端部分就斷了。記者游明煌／攝影
汐止的自行車道已建置完成，基隆端部分就斷了。記者游明煌／攝影
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基隆車道

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