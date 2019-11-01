李永萍辦政見說明會 提改善汐止交通三箭解決交通困境

2019-11-01 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／即時報導



國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍今晚舉辦「橫科四里」政見說明會，並邀請前台北縣長周錫瑋共同參與，周錫瑋稱讚，李永萍做事認真又條理分明，是提升汐止進步、幫新北爭取建設的最好立委人選。李永萍也向鄉親提出「改善汐止交通三箭」政見主張，並當場接受居民多項陳情。

李永萍表示，她將在汐止區舉辦12場政見說明會，繼第一場李佳芬站台爆滿後，今天在汐止區宜興東勢市民活動中心舉辦第二場政見說明會，現場座無虛席，有些晚來沒有位子的民眾，就算站著也要參加說明會。

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在說明會中，周錫瑋細數新北市當初由台北縣升格的種種不易，以及爭取預算的艱辛，而新北市目前預算吃緊，統籌分配款分配不公，周錫瑋表示，汐止從他當縣長後已不再淹水，但極端氣候來臨，汐止仍須加強淹水防制，加上老人安養及幼兒就學等種種難題，都需要一名好立委來幫新北爭取資源，李永萍專業認真又經驗豐富，是汐止及七星瑞芳區最好的立委人選。