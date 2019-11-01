親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

6歲童疑遭虐死！新北檢聲押狠心外婆獲准

裸逛Ikea、大聯盟露奶 醫最崩潰「中二病」年輕化

李永萍辦政見說明會 提改善汐止交通三箭解決交通困境

2019-11-01 22:10聯合報 記者江婉儀／即時報導

國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍今晚舉辦「橫科四里」政見說明會，並邀請前台北縣長周錫瑋共同參與，周錫瑋稱讚，李永萍做事認真又條理分明，是提升汐止進步、幫新北爭取建設的最好立委人選。李永萍也向鄉親提出「改善汐止交通三箭」政見主張，並當場接受居民多項陳情。

李永萍表示，她將在汐止區舉辦12場政見說明會，繼第一場李佳芬站台爆滿後，今天在汐止區宜興東勢市民活動中心舉辦第二場政見說明會，現場座無虛席，有些晚來沒有位子的民眾，就算站著也要參加說明會。

在說明會中，周錫瑋細數新北市當初由台北縣升格的種種不易，以及爭取預算的艱辛，而新北市目前預算吃緊，統籌分配款分配不公，周錫瑋表示，汐止從他當縣長後已不再淹水，但極端氣候來臨，汐止仍須加強淹水防制，加上老人安養及幼兒就學等種種難題，都需要一名好立委來幫新北爭取資源，李永萍專業認真又經驗豐富，是汐止及七星瑞芳區最好的立委人選。

李永萍當場細數汐止橫科的橫科、宜興、東勢、福山四里的種種建設需求，這些都是從她投入選舉以來，從不懈怠拜訪里長及基層所了解的困境。她更提出「改善汐止交通三箭」政見，第一是爭取捷運汐民線由新北主辦，第一期「汐止-東湖」段優先動工；第二是加速康寧街增設高速公路匝道，兩年內動工；第三是爭取增設汐止聯外道路。她一定要進入立法院交通委員會，第一優先幫汐止人解決交通困境，並協助新北市府爭取更多統籌分配款，提升新北各項建設，為市民爭取更美好的生活。

新北市第十二選區國民黨立委參選人李永萍今晚在汐止區宜興東勢市民活動中心，舉辦「橫...
新北市第十二選區國民黨立委參選人李永萍今晚在汐止區宜興東勢市民活動中心，舉辦「橫科四里」的政見說明會。圖／李永萍競選辦公室提供
分享
活動中心擠滿來聽政見說明會的民眾。圖／李永萍競選辦公室提供
活動中心擠滿來聽政見說明會的民眾。圖／李永萍競選辦公室提供
分享

汐止李永萍

相關新聞

象鼻岩拉起警戒繩 瑞芳區長：以後要源頭管制

2019-11-01 16:38

三芝核子事故演練 里長逼真全副武裝

2019-11-01 20:27

汐止八連溪岸又淘空 會勘要求做護岸

2019-11-01 20:21

汐止區長送蛋糕慶生 保安里長許下建公園

2019-11-01 20:20

因《與惡》爆紅！水湳洞「別有洞天」展 看見漁港生活

2019-11-01 20:19

總質詢後開始輔選？ 侯友宜：我很多角色要做

2019-11-01 19:12

北市府性騷案 議員要柯文哲別妄下定論

2019-11-01 18:43

不再是小黃！台中首支多元計程車隊上路

2019-11-01 15:48

周末晚封街舒服逛 中和興南夜市試辦「行人徒步區」

2019-11-01 15:46

青農力帶動新創生 來松菸認識新北地方特有種

2019-11-01 14:42

新北打擊環境犯罪 檢警、專家一起開藥方

2019-11-01 14:17

新北將成立食安智慧監控中心 確保營養午餐衛生

2019-11-01 13:19

東海與太平洋交接處 鼻頭「聽濤營區」5日起限時開放

2019-11-01 13:07

全國首座無人機教育體驗中心啟用 讓學生體驗科技課程

2019-11-01 12:32

新北小農展售會 周末板橋、新莊登場

2019-11-01 11:35

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14

售票機儲值溢收款 民眾痛批：北捷吃錢

2019-11-01 00:07

搭東奧搶救台北觀光？ 議員：做法不切實際

2019-10-31 23:58

性騷擾「學姊」？ 顧問：問心無愧 柯文哲：隔離

2019-10-31 23:43

北市都更分回房租金比社宅低？ 議員：賤租市產

2019-10-31 23:39

侯友宜：八仙不會荒廢 朝娛樂方向走

2019-10-31 23:22

士林夜市B1美食區除舊布新 休市1個月

2019-10-31 23:22

新北外送交安講習 Uber Eats：沒搶單問題 加保雇主補償險

2019-10-31 23:10

美食外送抽三成 侯友宜：剝削要介入

2019-10-31 23:05

萬聖節扮裝搞鬼 小朋友扮柯文哲出沒北市街頭超吸睛

2019-10-31 22:15

力推智慧教育 柯文哲：應視為國防力量在準備

2019-10-31 20:42

汐止幼童變鬼怪搗蛋 區長發糖慶萬聖節

2019-10-31 20:07

就差300米 汐止基隆河自行車道盼串聯

2019-10-31 20:03

淡水幼兒園萬聖節走秀 伸展台上搞怪變裝

2019-10-31 20:02

萬里北基里共餐七年不漲價 各界做後盾

2019-10-31 20:01

金山道路打滑、路況差 下個月改善完工

2019-10-31 20:01
看更多

熱門文章

南投溫泉季破天荒優惠 雙人小木屋平日免費住

2019-11-01 07:42

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

影／宜蘭抓偷蛋賊 意外捕到珍稀麝香貓

2019-11-01 13:03

天冷來泡湯！礁溪溫泉公園11月起重新開園

2019-11-01 07:12

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14

男子無視禁菸公告 等公車坐女學生旁抽菸被取締

2019-11-01 13:45

竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29

象鼻岩拉起警戒繩 瑞芳區長：以後要源頭管制

2019-11-01 16:38

與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動

2019-11-01 17:15

性騷擾「學姊」？ 顧問：問心無愧 柯文哲：隔離

2019-10-31 23:43

新中橫今起交管3個月 民眾前往玉山塔塔加注意路況

2019-11-01 14:11

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35

竹縣羅馬公路改善工程竣工 增設腳踏車標線好貼心

2019-11-01 14:51

礁溪溫泉公園今重新開園 太魯閣馬拉松明交管

2019-10-31 23:28

談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了

2019-11-01 21:54

彰化市自水來用戶注意！西興、平和里7日停水10小時

2019-11-01 16:28

歌劇院舞台地板三夾板現形？衛武營：升降機裝畢優化中

2019-10-31 23:58

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

原鄉童聲打動世界三大男高音來台 部落音樂難發大財？

2019-11-01 07:54

彰化縣人口負成長流浪狗倍增 動保團體陳情善待流浪狗

2019-11-01 13:18

108年地價稅開徵 苗縣稅務局推行動支付繳稅抽禮券

2019-11-01 07:47

侯友宜：八仙不會荒廢 朝娛樂方向走

2019-10-31 23:22

幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58

捕蜂抓蛇邊抓邊放賺報酬？縣議員建議開放民眾處理

2019-11-01 16:32

不再是小黃！台中首支多元計程車隊上路

2019-11-01 15:48

東海與太平洋交接處 鼻頭「聽濤營區」5日起限時開放

2019-11-01 13:07

秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29

售票機儲值溢收款 民眾痛批：北捷吃錢

2019-11-01 00:07

秋冬遊泡湯補助 泰雅渡假村祭限量住宿免費

2019-11-01 13:13

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

秋冬限定美景！阿里山隙頂雲海 夢幻美麗如人間仙境

2019-11-01 10:01

一年最高6萬元！住宿式服務機構使用者補助開放申請

2019-11-01 10:24

雨襲宜蘭多處積水 蘇澳水淹小腿肚

2019-10-31 23:41

黃柏霖建議：高雄市政府要多利用大數據分析

2019-11-01 10:01

屏東牡丹「哭泣湖」 快被外來睡蓮吃掉了

2019-10-31 23:16

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25

台南智慧路邊停車計費 11月4日擴大到安平區

2019-11-01 10:01

全高市「第二老」封號好沉重 大人小孩扮老募集發票

2019-11-01 11:31

張運炳賄選一審被判刑 遭停權缺席市政總質詢

2019-11-01 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top