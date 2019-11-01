全台首推參與式預算議員 陳儀君出書「公民自習簿」

2019-11-01 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市議員陳儀君今發表「公民自習簿」新書，將5年來推動參與式預算的經驗，利用4個月時間集結成冊。陳儀君說，她是全台首個以議員「預算建議權」推動「參與式預算」的公民參與領跑人，希望出書推廣參與式預算概念，讓更多人加入。

陳儀君表示，「參與式預算」是一種民主實踐政策，也是一種都市治理與民主創新（democratic innovation）的模式，在國際上已經推動了將近30年，全世界更有超過3千個城市都在推行。在台灣，2015年她從新店區達觀里開始推動，不僅是全台以政府預算為經費來源的首例，也是以市議員建議款為經費來源的首例。

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陳儀君說，2016年擴大在新店全區辦理第一屆參與式預算提案，到2017年總結第一屆的經驗，2018年續推第二屆，2019年開始的第三屆，持續推出升級、轉型的參與式預算，期間不斷辦理民眾工作坊。

陳儀君說，看到民間活力源源不絕，投入熱情一起為更美好的家園環境努力，讓她深受感動，在參與式預算推動的路上，因為有這群夥伴，讓她更加充滿動力，繼續做對的事情。