新北身障者超過16萬人 市府要建構更友善生活環境

2019-11-01 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北副市長謝政達（左一）表揚黃博煒（右二），黃的父母同台接受鼓勵。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 新北市府今天表揚傑出身障人士、模範身障家屬、績優身障服務人員及推行身障福利有功人員，包括八仙塵爆倖存者黃博煒、八里愛心教養院物理治療師徐麒晏等36人。副市長謝政達頒獎並表示，希望社會大眾重視、關懷身障者，共創友善環境。

謝政達說，新北市有16萬多人身障者，全國最多，全市有23個小作所、27個庇護工場和529輛復康巴士，努力建構友善身障者生活環境，紓緩家庭照顧者壓力。

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