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總質詢後開始輔選？ 侯友宜：我很多角色要做

2019-11-01 19:12聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市長侯友宜今天在新北市議會接受市政總質詢。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今天在新北市議會接受市政總質詢。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜執政近1年來，滿意度位居六都第2，被視為國民黨地下最強母雞之一，尤其不少新北市國民黨籍的立委參選人，都在等他幫忙輔選，但他至今都回以「市政為重」。外傳侯友宜在議會市政總質詢後，將啟動輔選行程，今總質詢告一段落，侯友宜表示，總質詢之後，「第一個角色一定是市政，當然我還有很多個角色要做。」

今天是新北市議會本會期市政總質詢中，市長須親自到場的最後一天，結束時新北市議會國民黨團書記長周勝考問侯，結束後是否會啟動輔選行程？侯友宜感性的說，「該做的事我不會遲疑，該做的市政我會往前衝，請大家放心，400萬市民是我心中的寶貝，兄弟的遠景我也不會忘。」

會後媒體追問侯友宜，「兄弟」是指誰？侯友宜表示，「400萬市民都跟我是兄弟姊妹」，議員也給他建議，對新北市好的人都是他的兄弟姐妹，侯友宜一定肝腦塗地全力以赴。媒體追問，國民黨總統參選人韓國瑜是兄弟嗎？侯友宜說，「大家都是我的朋友」。

侯友宜說，新北市400萬市民永遠是他心中最重要的，他不會忘記對市民的承諾，會隨時扮演好自己的角色。「總質詢後我會扮演好自己的角色，除了市政以外，我會做我該做的事情，每個角色都該做好」。

侯友宜說，每一個人在每一個階段中，要把自己的角色做好，例如現在是當爸爸，就要把當爸爸的角色做好；當阿公要把阿公的角色做好，階段不一樣；總質詢議員問他，市長就要面對議員答得很精準實在，在每個場合把自己的角色扮演好。

至於總質詢後自己的角色會有點不一樣？侯友宜說，「總質詢後，第一個角色一定是市政嘛，當然我還有好多角色要做」，他也是爸爸、新莊市民，指著周勝考說，兄弟就是我的事。外傳侯友宜在議會市政總質詢後，將啟動輔選行程，不過侯今天最終還是並未把是否要輔選說死。

侯友宜國民黨

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