汐止區長送蛋糕慶生 保安里長許下建公園

2019-11-01 20:20 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止保安里長蘇忠吉過生日，汐止區長陳健民特地送上蛋糕慶生，蘇里長也許下了希望公所能夠協助增設小公園的願望。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 里長站在鄰里服務第一線，也最了解地方需求，汐止保安里長蘇忠吉過生日，今(1)日汐止區長陳健民特地送上蛋糕慶生，而趁著這機會，蘇里長也反應了里內建設需求，許下了希望公所能夠協助增設小公園的願望，讓里民有運動休閒的地方。

汐止區長陳健民表示，今天很開心來到保安里，11/2是里長生日，代表市長提早一天來送蛋糕，那也對里長很肯定，因為，自從他上任以來對地方建設幫助很多，今天里長也給我們很多建議，未來再有一些方案我們會趕快來看看有沒有付諸實施的可能。

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保安里長蘇忠吉說，今天非常高興，因為明天我生日，今天區長還特地送蛋糕來，那我也藉這個機會跟區長建言，就是在里內少了一個小型公園，感謝公所也願意做協助，可能明年來做規劃，保安里很期待小型公園早日完成，讓我們里民有一個散步休閒運動的好地方。

蘇忠吉指出，從我上任當里長大概是十個月的時間，那里內的建設我們也把到活動中心的這條道路做一個重鋪，河堤步道的部分我們也增設了座椅，讓里民有一個坐的地方，那未來在議員白珮茹的協助下，我們會做一個花架、跟座椅在大安街停車場的左側，未來在小型公園規劃的部分也是在這個地方。