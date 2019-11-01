因《與惡》爆紅！水湳洞「別有洞天」展 看見漁港生活

2019-11-01 20:19 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳區「水湳洞別有洞天」觀海活動，將在11月展開，期望透過漁港生活展示、照片展覽及社區導覽活動。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳區「水湳洞別有洞天」觀海活動，將在11月展開，期望透過漁港生活展示、照片展覽及社區導覽活動，讓水湳洞漁港除了因電視劇「我們與惡的距離」爆紅外，讓在地的漁業生活受到重視，今(1)日濂洞國小來觀展，小朋友們看到自己在生活相片展的模樣，都相當興奮。

水湳洞別有洞天觀海活動，將從11/1~11/3連續三天，結合瑞芳區漁會辦理海味體驗，同時將設置光景藝術，用船隻形狀點亮漁港，為來訪民眾帶來不一樣的水湳洞氛圍。而這個月也將在水湳洞漁港安檢所，展示日常攝影展，將漁港的樸實，與在地居民、孩子們與寵物的相處都展現出來，今天開展第一天，濂洞國小便前來參觀，看到自己好開心。

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瑞芳區長王坤南表示，此次新北市府農業局漁產處舉辦的活動不僅是活化水湳洞在地社區，也希望沒落的漁港文化能再次被民眾重視，也期望透過對漁船、補漁的解說導覽，讓更多人來到陰陽海不只是打卡取景，而是能做場充實又悠閒的深度旅遊。