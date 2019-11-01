汐止八連溪岸又淘空 會勘要求做護岸

2019-11-01 20:21 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止八連路二段329巷後半段沒做發生溪岸淘空坍塌，市議員周雅玲服務處就邀請相關單位人員現場會勘，要做施作護岸鞏固。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止八連路二段329巷，沿著八連溪之前搶災做了新護岸，不過，後半段沒做發生溪岸淘空坍塌，讓民眾看了好擔心，所以，在接獲陳情後，今(1)日市議員周雅玲服務處就邀請相關單位人員現場會勘，要做施作護岸鞏固。

八連里長廖敏如拿出照片指出，因為大水不斷沖刷，溪岸已經淘空，甚至土石都坍塌下來，這也讓附近居民看了好憂心，在汐止八連路二段329巷進來的八連溪，雖然，去年前半段做了新護岸，但這裡卻沒做，最近里民突然發現怎麼溪岸坍方了，也希望相關單位可以協助處理。

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廖敏如說，另外，附近有里民反應住家旁駁坎有龜裂，那因為旁邊也是主幹道，也會影響交通安全，希望相關單位能夠協助幫忙處理，做一些補強措施，施作護岸，避免造成私人農地的流失。

市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，八連路二段住家底下的擋土牆整個都龜裂，有安全上的疑慮，所以住戶也來向我們陳情，今天請市府農業局來會勘，那看了之後的確是裂開，所以，建議補強。至於八連溪溪流淘空，如果不能用災害搶修，就以明年預算施作。