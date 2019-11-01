三芝核子事故演練 里長逼真全副武裝

2019-11-01 20:27 觀天下 記者廖品涵／三芝報導



三芝區核子事故疏散演練輪到橫山、新庄里，在演練中里長全副武裝換上防輻射衣，進行一場完整的演練。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 三芝區位在台電核一廠附近，地理位置相近，因此每年消防局都會規劃2個里依序演練，今年的核子事故疏散演練輪到橫山、新庄里，在演練中里長全副武裝換上防輻射衣，民眾該準備些什麼，碘片怎麼服用，進行一場完整的演練。

民眾不只是觀看演練，還有疏散過程講解，以及若是核子事故真的發生時，民眾該準備些什麼，碘片怎麼服用都有詳細解說，而演練也在核子事故警報音聲響中開始。

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市議員鄭戴麗香說，三芝區靠近核一廠，天災意外難預測，從平日裡準備好核災逃生技能相當重要，也期待鄉親都可以輕鬆的熟記清楚，讓核災避難成為備而不用的知識。

三芝區長林慶豐說，這次新庄里核子事故疏散演練是模擬核一廠發現核能外洩，因此最後民眾也在同仁的引導下坐上專車準備前往淺水灣的疏散避難地，期待透過定期的演練讓民眾清楚當核災發生時的應變措施，藉此臨危不亂度過難關。