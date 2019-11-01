親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美議員再推香港若水法案 籲全球關注香港危局

副教授大陸失蹤 律師：以為藍的不會被抓？別作夢了

北市府性騷案 議員要柯文哲別妄下定論

2019-11-01 18:43聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩昨日傳出疑遭市府顧問劉嘉仁頻藉行程名義找黃到辦公室討論，甚至把辦公室門關起來，發生職場性騷擾事件，台北市長柯文哲將兩人工作隔離。今天市政總質詢時議員紛紛關心此事。國民黨市議員戴錫欽表示，國外「Me, too」運動盛行，市長在女性平等議題上屢有失言，這次市府員工發生疑似性騷擾案件，在調查定論前，既然女方有質疑，就交由專案小組調查，要柯不要妄下定論。

因劉嘉仁是市府顧問，專門幫柯安排行程，柯文哲坦承人是他聘的，劉過去擔任台北市立聯合醫院總院長黃勝堅的助理。而戴錫欽質疑，劉目前是十二職等，之前擔任院長特助職等有這麼高嗎？豈非升等太快？柯文哲稱，顧問的缺就是單列十二職等，強調他認識劉嘉仁10幾年，「我相信他不會捲入性騷擾」。

而國民黨議員張斯綱也詢問此事。柯表示劉嘉仁的辦公桌就在他辦公室外面，常常聽取工作匯報內容，了解各種申訴請託、行程拜託等。張斯綱表示，劉顧問專門協助安排下鄉行程，多半是民眾黨行程才跟在市長身邊，要求柯文哲做好市政、黨政的分界，如果劉的職務相當重要，建議移出市府，讓政黨就回歸政黨、市府回歸市府。

民進黨市議員王閔生則表示，這兩天相關新聞炒作很大，此時柯文哲不滿說，「台灣媒體自律能力太差」，他強調，一般性騷擾案件，不應公布當事人姓名，但台灣媒體自律能力太差，已經有特殊政治目的。至於黃瀞瑩表示不願多談，柯反問，「會有人喜歡在公開場合談這種事？」

王閔生表示，要對媒體澄清，而非任由外界臆測，新聞一炒作之後，大家會質疑這2個月前發生的事，為什麼2個月後爆發，是不是有人內鬥，還是有人不滿柯處理爭議的方式？

柯文哲解釋，這部分他無法回答，他也有些嘗試聽聽雙方意見，如果涉及性騷會處理，但是當事人也沒有用這個詞，對長官來說，下屬有抱怨就分開隔離。

王閔生最後建議，舉發的人是研考會主委，當事人一位是副發言人，一位是市府顧問，都是市長身邊重要幹部，要柯文哲重視身邊幹部所發生的狀況。

台北市府員工發生疑似性騷擾案件，市政總質詢時議員紛紛關心此事。記者魏莨伊／攝影
台北市府員工發生疑似性騷擾案件，市政總質詢時議員紛紛關心此事。記者魏莨伊／攝影
分享

柯文哲性騷擾王閔生

相關新聞

象鼻岩拉起警戒繩 瑞芳區長：以後要源頭管制

2019-11-01 16:38

不再是小黃！台中首支多元計程車隊上路

2019-11-01 15:48

總質詢後開始輔選？ 侯友宜：我很多角色要做

2019-11-01 19:12

周末晚封街舒服逛 中和興南夜市試辦「行人徒步區」

2019-11-01 15:46

青農力帶動新創生 來松菸認識新北地方特有種

2019-11-01 14:42

新北打擊環境犯罪 檢警、專家一起開藥方

2019-11-01 14:17

新北將成立食安智慧監控中心 確保營養午餐衛生

2019-11-01 13:19

東海與太平洋交接處 鼻頭「聽濤營區」5日起限時開放

2019-11-01 13:07

全國首座無人機教育體驗中心啟用 讓學生體驗科技課程

2019-11-01 12:32

新北小農展售會 周末板橋、新莊登場

2019-11-01 11:35

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14

售票機儲值溢收款 民眾痛批：北捷吃錢

2019-11-01 00:07

搭東奧搶救台北觀光？ 議員：做法不切實際

2019-10-31 23:58

性騷擾「學姊」？ 顧問：問心無愧 柯文哲：隔離

2019-10-31 23:43

北市都更分回房租金比社宅低？ 議員：賤租市產

2019-10-31 23:39

侯友宜：八仙不會荒廢 朝娛樂方向走

2019-10-31 23:22

士林夜市B1美食區除舊布新 休市1個月

2019-10-31 23:22

新北外送交安講習 Uber Eats：沒搶單問題 加保雇主補償險

2019-10-31 23:10

美食外送抽三成 侯友宜：剝削要介入

2019-10-31 23:05

萬聖節扮裝搞鬼 小朋友扮柯文哲出沒北市街頭超吸睛

2019-10-31 22:15

力推智慧教育 柯文哲：應視為國防力量在準備

2019-10-31 20:42

汐止幼童變鬼怪搗蛋 區長發糖慶萬聖節

2019-10-31 20:07

就差300米 汐止基隆河自行車道盼串聯

2019-10-31 20:03

淡水幼兒園萬聖節走秀 伸展台上搞怪變裝

2019-10-31 20:02

萬里北基里共餐七年不漲價 各界做後盾

2019-10-31 20:01

金山道路打滑、路況差 下個月改善完工

2019-10-31 20:01

北士科市有地今公告招商 盼建構大健康產業

2019-10-31 16:56

快儲水！鶯歌、三峽、樹林11月4日停水12小時

2019-10-31 16:54

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

「學姐」黃瀞瑩驚傳疑性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 15:16

新北嚴打炸街噪音車 警方持續加強稽查

2019-10-31 15:13

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42
看更多

熱門文章

衛武營舞台地板遭爆是三夾板 館方：升降機完成優化中

2019-10-31 21:51

南投溫泉季破天荒優惠 雙人小木屋平日免費住

2019-11-01 07:42

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

公車新路線213 桃園火車站往返林口長庚更便捷

2019-10-31 20:29

影／宜蘭抓偷蛋賊 意外捕到珍稀麝香貓

2019-11-01 13:03

蚊子館停車場變金雞母 彰縣還有4座停車場招標規畫中

2019-10-31 22:04

萬聖節扮裝搞鬼 小朋友扮柯文哲出沒北市街頭超吸睛

2019-10-31 22:15

天冷來泡湯！礁溪溫泉公園11月起重新開園

2019-11-01 07:12

議員憂潛艦園區成轟炸目標？林右昌：我們本來就是目標

2019-10-31 21:54

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14

竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29

男子無視禁菸公告 等公車坐女學生旁抽菸被取締

2019-11-01 13:45

性騷擾「學姊」？ 顧問：問心無愧 柯文哲：隔離

2019-10-31 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top