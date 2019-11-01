北市府性騷案 議員要柯文哲別妄下定論

2019-11-01 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩昨日傳出疑遭市府顧問劉嘉仁頻藉行程名義找黃到辦公室討論，甚至把辦公室門關起來，發生職場性騷擾事件，台北市長柯文哲將兩人工作隔離。今天市政總質詢時議員紛紛關心此事。國民黨市議員戴錫欽表示，國外「Me, too」運動盛行，市長在女性平等議題上屢有失言，這次市府員工發生疑似性騷擾案件，在調查定論前，既然女方有質疑，就交由專案小組調查，要柯不要妄下定論。

因劉嘉仁是市府顧問，專門幫柯安排行程，柯文哲坦承人是他聘的，劉過去擔任台北市立聯合醫院總院長黃勝堅的助理。而戴錫欽質疑，劉目前是十二職等，之前擔任院長特助職等有這麼高嗎？豈非升等太快？柯文哲稱，顧問的缺就是單列十二職等，強調他認識劉嘉仁10幾年，「我相信他不會捲入性騷擾」。

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而國民黨議員張斯綱也詢問此事。柯表示劉嘉仁的辦公桌就在他辦公室外面，常常聽取工作匯報內容，了解各種申訴請託、行程拜託等。張斯綱表示，劉顧問專門協助安排下鄉行程，多半是民眾黨行程才跟在市長身邊，要求柯文哲做好市政、黨政的分界，如果劉的職務相當重要，建議移出市府，讓政黨就回歸政黨、市府回歸市府。

民進黨市議員王閔生則表示，這兩天相關新聞炒作很大，此時柯文哲不滿說，「台灣媒體自律能力太差」，他強調，一般性騷擾案件，不應公布當事人姓名，但台灣媒體自律能力太差，已經有特殊政治目的。至於黃瀞瑩表示不願多談，柯反問，「會有人喜歡在公開場合談這種事？」

王閔生表示，要對媒體澄清，而非任由外界臆測，新聞一炒作之後，大家會質疑這2個月前發生的事，為什麼2個月後爆發，是不是有人內鬥，還是有人不滿柯處理爭議的方式？

柯文哲解釋，這部分他無法回答，他也有些嘗試聽聽雙方意見，如果涉及性騷會處理，但是當事人也沒有用這個詞，對長官來說，下屬有抱怨就分開隔離。