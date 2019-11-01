象鼻岩拉起警戒繩 瑞芳區長：以後要源頭管制

2019-11-01 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



近年爆紅的新北象鼻岩，遊客多，亂象也多，挨批政府從中央到地方三不管，本報上個月19日獨家專題報導後，新北市長侯友宜霸氣宣示，只要在新北市境內，中央不負責的，侯友宜和市府負責，瑞芳區長王坤南說，警戒繩今天下午布設好了，效果不錯，瑞芳區漁會也將安排志工勸阻，他們更研擬以後在停車場入口，就採源頭管制。

遊客象鼻岩拍照不要命專題報導見刊後，消防局上個月21日邀請相關單位會勘，做出3項決議，做救生樁及警戒繩；設置自主保全人力；再加強巡邏密度。

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瑞芳區長王坤南指出，象鼻岩防護今天下午做好，警戒繩拉起來之後，遊客很守規矩，都在線內拍照，現場還有救生圈，並在繩子上加警語，效果不錯。

王坤南說，之前考慮畫紅線，但會破壞地質景觀，環保團體會有聲音，經研商拉警戒繩，拉到大腿高，置放20根移動式水泥柱樁，每根有40公斤，柱樁與柱樁間隔6公尺，全長有100多公尺。

警戒繩主要是把象鼻岩一帶隔開來，讓遊客不要靠近懸崖邊，但就怕還有人爬上象背去，若要跨還是可以過去，這部分需要人力駐守勸阻，瑞芳區漁會志工會來輪值，警察，消防人員搭配巡邏。

要到象鼻岩都要經過入口的停車場，這個地方將成為管制站，要在門口源頭管制，以後遊覽車來先統計人數，領隊要負監督之責，散客來，志工會去勸阻，所有人在進象鼻岩之前先告知有危險，風雨很大時，管制站會勸導別進去了。