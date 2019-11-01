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不再是小黃！台中首支多元計程車隊上路

2019-11-01 15:48聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市首支多元計程車隊已經上路，採取全預約的多元車隊，車身不再是傳統黃色，也沒有...
台中市首支多元計程車隊已經上路，採取全預約的多元車隊，車身不再是傳統黃色，也沒有車頂燈，車牌採白底紅字。圖／台中市交通局提供
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台中市多元計程車上路，首家上路的多元計程車隊怡美車隊，共有13輛車，採取全預約載客，都不是黃色車身，也沒有車頂燈，最多加收一般計程車50%車資。市府表示，還有5家車隊審核中，近期也會上路。

政府開放多元計程車，有別於傳統計程車的黃色車身，多元車隊除了不能使用黃色車輛，其餘不限顏色，台中市核定的多元車資，依車輛特性不同為一般計程費率的1至2倍。

市府表示，首家上路的怡美車隊有13輛車，核定車資為一般車輛與計程車費率相同，超過150萬車價的車輛，收取1.5倍車資；目前還有5家車隊仍在審核，預計在11月陸續上路。

交通局長葉昭甫說，多元化計程車與一般小黃計程車不同，採全預約載客，不得在路上巡迴攬客，車身不採用傳統黃色車身，也沒有車頂燈及空車燈，車牌則採取白底紅字營業車牌，可利用各家業者的叫車App預約。

市府表示，各家叫車App要揭露乘車資訊，透過App可得知駕駛姓名、車牌號碼、車輛廠牌、預估車資等資訊，可使用信用卡等行動支付，也可查詢行車路線軌跡與線上服務評鑑。

交通局表示，Uber車隊也納入多元計程車的管理，但Uber採取線上收費，系統要經過交通部驗證，再依照地方核定的計程車車資範圍收費；市府將加強取締白牌車，呼籲搭乘合法經營的計程車或多元計程車，若有乘車糾紛才有保障。

計程車台中市Uber

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