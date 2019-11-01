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周末晚封街舒服逛 中和興南夜市試辦「行人徒步區」

2019-11-01 15:46聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市政府振興夜市發展，11月16日起將在中和興南夜市試辦「封街行人徒步區」。管制區域以中和信義街全段及景新街410巷部分路段（停車場至信義街）為範圍，管制時間為每周六、日下午6點至11點，除部分因業者營業需求外，包括汽、機車均不得於管制時間進入行人徒步區範圍。

市場處表示，今年8月舉辦的「第一屆夜市鐵人三項競賽」活動，透過封街方式，讓消費者重新走在無車行影響的興南夜市遊逛，獲得多數消費者認同。因此，經與相關機關研商後，將自11月16日起正式試辦行人徒步區措施。

市場處表示，同時，市場處、中和區公所及中和區觀光夜市發展協會也將攜手合作，共同推出系列促銷活動，重新帶動夜市商機與繁榮。市場處強調，市府十分重視興南夜市振興議題，後續將透過公私合作，創造興南夜市往日榮景。

市場處表示，預計試辦期間是3個月，但期間還是會視封街狀況進行調整，也提醒用路人配合相關管制措施，共同為打造優質消費環境努力。封街前會進行相關告示牌掛設，提前提醒民眾改道，另現場會請義交進行管制。

新北市政府振興夜市發展，11月16日起將在中和興南夜市試辦「封街行人徒步區」。管...
新北市政府振興夜市發展，11月16日起將在中和興南夜市試辦「封街行人徒步區」。管制區域以中和信義街全段及景新街410巷部分路段（停車場至信義街）為範圍，管制時間為每周六、日下午6點至11點。圖／新北市市場處提供
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