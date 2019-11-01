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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

青農力帶動新創生 來松菸認識新北地方特有種

2019-11-01 14:42聯合報 記者江婉儀／即時報導

新北市農業局及研考會輔導新北市優秀創生團隊谷芳有機茶園、石碇十八重溪聚落及坪林青年茶業發展協會參與國發會台灣地方創生展，從11月1日至7日在松山文創園區2、3號倉庫展出，展現新北特有青農力。

谷芳有機茶園堅持以有機耕作管理茶園，青農李昌峻、洪佳玉承襲祖先製茶技術傳承下一代與三個小孩一同經營，發揚全台唯一的三峽碧螺春綠茶。石碇青農葉家豪以科技養菇打造螢火蟲書屋，為當地十八重溪聚落注入創生活力。坪林青年茶業發展協會集結坪林茶青，以各式展演活動和導覽打造坪林六級茶產業，塑造新茶文化及品牌，將在地好茶推上世界舞台。

農業局表示，本次展覽將透過手作體驗，讓民眾與地方青農有更多不一樣的接觸與互動，推廣在地產業文化，同時分享返鄉創業精神，讓創生概念藉由「寓教於樂」的方式傳遞給大眾，也希望藉此吸引民眾前來新北市各個新創生團隊所在地，透過旅遊、見學、食農教育等等方式，發現新北青農魅力點。

農業局長李玟表示，新北市與社會企業、地方團隊合作，依照不同團隊需求，引入專業資源，輔導新創生團隊，以事業帶動產業，活化地方發展。本次展覽體驗活動「碧螺春綠豆糕手作體驗」、「五感茶席品茗體驗」、「菇菇飯糰DIY」，有興趣的民眾可上網報名參加（https://forms.gle/jqT7YwhZroUWW2Ks6)，或查詢FB「台灣地方創生展-新北青農力」。

新北市農業局及研考會輔導新北市優秀創生團隊谷芳有機茶園、石碇十八重溪聚落及坪林青...
新北市農業局及研考會輔導新北市優秀創生團隊谷芳有機茶園、石碇十八重溪聚落及坪林青年茶業發展協會參與國發會台灣地方創生展，從11月1日至7日在松山文創園區2、3號倉庫展出，展現新北特有青農力。圖／新北市農業局提供
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