新北將成立食安智慧監控中心 確保營養午餐衛生
2019-11-01 13:19
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
新北市今年9月連續發生2次校園食物中毒事件，市議員唐慧琳今天要求市府說明如何改善。市長侯友宜表示明年新學期將成立「食安智慧監控中心」，先為校園營養午餐把關，日後擴大全面監測食安。
唐慧琳今天質詢教育局，指今年9月學校營養午餐接連出問題，連續發生食物中毒事件，自立廚房誰來把關？她要求須不定期稽查，以免業者先得知消息，當天準備較好食材，導致稽查失真。
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教育局長張明文說，則全市有一半學校由9家團膳業者中央廚房供應，校園營養午餐衛生局一直以來都有中央廚房嚴厲稽查機制，自立廚房則由學校營養師和教師負責，目前每年普查一次。
新的食安智慧監控中心將從農業局監測生產履歷開始，一直到團膳業者出廠，如食物溫度須達60度，4小時內就要吃完，確保新鮮衛生。
教育局表示，團膳廠商供應風險比較高，是因為運送路線、供應學校多；目前各校成立的自立廚房口碑、品質都比較好，未來會持續推動各校設置。未來營養午餐稽查也會定期或不定期執行，避免再發生食物中毒事件。
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