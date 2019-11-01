親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李興文兒夜闖IKEA全裸尻槍 涉妨害風化遭警查辦

命理師看K董張國煒面相 直言：東山再起指日可待

東海與太平洋交接處 鼻頭「聽濤營區」5日起限時開放

2019-11-01 13:07聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

上個月中，一對情侶到被媲美阿塱壹古道的鼻頭角祕境健走，遭大浪打落海，造成一死一傷，這起意外引起外界更多好奇究竟鼻頭角魅力何在？交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，將鼻頭角上廢棄軍營華麗變身「聽濤營區」，5日起限時開放，要讓這裡成為東北角新秘境，可以安全抵達的新秘境。

東北角風管處指出，台灣海岸線軍事要地，因大環境改變，留下許多廢棄軍營，由於大部分地理得天獨厚、風光秀麗，近年來轉成觀光旅遊景點，深受民眾喜愛。

中東北角「鼻頭角步道」燈塔線、稜谷線交界的海巡崗哨營區，過去為海軍陸戰隊衛守軍事重要基地，保護東北角的前哨站，其坐擁無敵山海美景，因位於山谷之中，並面對東海與太平洋交接處，當海浪衝擊岸邊時，更形成大自然最佳音響，因此又有「聽濤營區」浪漫美名。

風管處為提供遊客豐富遊程，特別將營區空間活化並再造成新亮點，11月5日上午10點，舉辦「鼻頭聽濤營區開放儀式」，10點於鼻頭國小集合後、再步行15-20分至營區門口舉行儀式。聽濤營區每星期一、三，上午10點至下午3點開放。洽詢電話：02-24991115。

鼻頭角位於東海與太平洋交接處，視野壯闊。記者吳淑君／攝影
鼻頭角位於東海與太平洋交接處，視野壯闊。記者吳淑君／攝影
分享
位於鼻頭角的廢棄軍營，變身「聽濤營區」，5日限時開放。圖／東北角風管處提供
位於鼻頭角的廢棄軍營，變身「聽濤營區」，5日限時開放。圖／東北角風管處提供
分享
鼻頭角位於東海與太平洋交接處，視野壯闊。記者吳淑君／攝影
鼻頭角位於東海與太平洋交接處，視野壯闊。記者吳淑君／攝影
分享
鼻頭角位於東海與太平洋交接處，視野壯闊。記者吳淑君／攝影
鼻頭角位於東海與太平洋交接處，視野壯闊。記者吳淑君／攝影
分享

國家風景區情侶中東

相關新聞

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14

新北將成立食安智慧監控中心 確保營養午餐衛生

2019-11-01 13:19

全國首座無人機教育體驗中心啟用 讓學生體驗科技課程

2019-11-01 12:32

新北小農展售會 周末板橋、新莊登場

2019-11-01 11:35

售票機儲值溢收款 民眾痛批：北捷吃錢

2019-11-01 00:07

搭東奧搶救台北觀光？ 議員：做法不切實際

2019-10-31 23:58

性騷擾「學姊」？ 顧問：問心無愧 柯文哲：隔離

2019-10-31 23:43

北市都更分回房租金比社宅低？ 議員：賤租市產

2019-10-31 23:39

侯友宜：八仙不會荒廢 朝娛樂方向走

2019-10-31 23:22

士林夜市B1美食區除舊布新 休市1個月

2019-10-31 23:22

新北外送交安講習 Uber Eats：沒搶單問題 加保雇主補償險

2019-10-31 23:10

美食外送抽三成 侯友宜：剝削要介入

2019-10-31 23:05

萬聖節扮裝搞鬼 小朋友扮柯文哲出沒北市街頭超吸睛

2019-10-31 22:15

力推智慧教育 柯文哲：應視為國防力量在準備

2019-10-31 20:42

汐止幼童變鬼怪搗蛋 區長發糖慶萬聖節

2019-10-31 20:07

就差300米 汐止基隆河自行車道盼串聯

2019-10-31 20:03

淡水幼兒園萬聖節走秀 伸展台上搞怪變裝

2019-10-31 20:02

萬里北基里共餐七年不漲價 各界做後盾

2019-10-31 20:01

金山道路打滑、路況差 下個月改善完工

2019-10-31 20:01

北士科市有地今公告招商 盼建構大健康產業

2019-10-31 16:56

快儲水！鶯歌、三峽、樹林11月4日停水12小時

2019-10-31 16:54

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

「學姐」黃瀞瑩驚傳疑性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 15:16

新北嚴打炸街噪音車 警方持續加強稽查

2019-10-31 15:13

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

京華城煙雲18年：11月30日畫句點、地標球體將拆

2019-10-31 14:22

京華城從不夜城變空城 居民很感傷

2019-10-31 14:17

西門日新威秀大樓改建案 都委會同意減設停車位

2019-10-31 13:53

八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52

豪宅身價租金比社會住宅低？王鴻薇批市府賤租市產

2019-10-31 13:41

北市中山區文昌集英關懷社區揭牌 期許醫到宅、老終安

2019-10-31 11:45

首座與教會合作的關懷據點 北市大同愛鄰關懷社區揭牌

2019-10-31 11:44

最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26
看更多

熱門文章

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

影／高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

衛武營舞台地板遭爆是三夾板 館方：升降機完成優化中

2019-10-31 21:51

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

水淹小腿肚！宜蘭「雨太大」部分學校停課

2019-10-31 17:17

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40

南投溫泉季破天荒優惠 雙人小木屋平日免費住

2019-11-01 07:42

布袋滯洪池施工變光電板世界 候鳥不見縣府明起停工

2019-10-31 16:56

蚊子館停車場變金雞母 彰縣還有4座停車場招標規畫中

2019-10-31 22:04

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

萬聖節扮裝搞鬼 小朋友扮柯文哲出沒北市街頭超吸睛

2019-10-31 22:15

葉匡時衝突中完成報告 陸淑美喊「全部交付審查」

2019-10-31 17:29

桃園鐵路地下化工程恐致「交通死亡」？環評初審仍過關

2019-10-31 19:13

查新營工業區空汙 環保局查獲2業者最高處2千萬

2019-10-31 17:09

快儲水！鶯歌、三峽、樹林11月4日停水12小時

2019-10-31 16:54

影／高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

議員憂潛艦園區成轟炸目標？林右昌：我們本來就是目標

2019-10-31 21:54

公車新路線213 桃園火車站往返林口長庚更便捷

2019-10-31 20:29

天冷來泡湯！礁溪溫泉公園11月起重新開園

2019-11-01 07:12

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14

金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45

三井台中港outlet到高美濕地免費接駁車明天上路

2019-10-31 15:04

性騷擾「學姊」？ 顧問：問心無愧 柯文哲：隔離

2019-10-31 23:43

黃瀞瑩傳遭性騷擾 柯文哲允全案交勞動局處理

2019-10-31 16:03

南迴電氣化潮州-枋寮12月20日通車 台北到枋寮最快4.5小時

2019-10-31 19:30

新埔鎮藝術彩繪六巷 戰鬥巷馬賽克登場

2019-10-31 15:51

立委參選人掀頭份市風雨球場工程議題 市長：都有功勞

2019-10-31 14:29

影／宜蘭抓偷蛋賊 意外捕到珍稀麝香貓

2019-11-01 13:03

興大百年校慶「興潮蝶起」 特展3件珍貴絕跡蝴蝶標本

2019-10-31 17:23

埔里花卉物流中心即將復活 11月重啟辦全國盆栽展

2019-10-31 14:18

新竹百年州廳廁所大改造 增設性別友善廁所

2019-10-31 16:50

原鄉童聲打動世界三大男高音來台 部落音樂難發大財？

2019-11-01 07:54

歌劇院舞台地板三夾板現形？衛武營：升降機裝畢優化中

2019-10-31 23:58

廚餘變身天然有機肥 高市環保局每季供2400包免費索取

2019-10-31 16:46

桃園航空城公司搬進高鐵站前大樓 砸540萬元裝潢

2019-10-31 19:49

王定宇批清淤不如人 高市府：數據錯誤、別製造假新聞

2019-10-31 20:25

侯友宜：八仙不會荒廢 朝娛樂方向走

2019-10-31 23:22

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35

麥寮大車出入頻繁 路面破損、車禍多地方盼改善

2019-10-31 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top