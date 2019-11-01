東海與太平洋交接處 鼻頭「聽濤營區」5日起限時開放
2019-11-01 13:07
聯合報 記者吳淑君
／基隆即時報導
上個月中，一對情侶到被媲美阿塱壹古道的鼻頭角祕境健走，遭大浪打落海，造成一死一傷，這起意外引起外界更多好奇究竟鼻頭角魅力何在？交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，將鼻頭角上廢棄軍營華麗變身「聽濤營區」，5日起限時開放，要讓這裡成為東北角新秘境，可以安全抵達的新秘境。
東北角風管處指出，台灣海岸線軍事要地，因大環境改變，留下許多廢棄軍營，由於大部分地理得天獨厚、風光秀麗，近年來轉成觀光旅遊景點，深受民眾喜愛。
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其中東北角「鼻頭角步道」燈塔線、稜谷線交界的海巡崗哨營區，過去為海軍陸戰隊衛守軍事重要基地，保護東北角的前哨站，其坐擁無敵山海美景，因位於山谷之中，並面對東海與太平洋交接處，當海浪衝擊岸邊時，更形成大自然最佳音響，因此又有「聽濤營區」浪漫美名。
風管處為提供遊客豐富遊程，特別將營區空間活化並再造成新亮點，11月5日上午10點，舉辦「鼻頭聽濤營區開放儀式」，10點於鼻頭國小集合後、再步行15-20分至營區門口舉行儀式。聽濤營區每星期一、三，上午10點至下午3點開放。洽詢電話：02-24991115。
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