全國首座無人機教育體驗中心啟用 讓學生體驗科技課程

2019-11-01 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市教育局今天在大觀國中啟用全國首座「新北市無人機教育體驗中心」，同時辦理「新北市2019年國際創客教育論壇」。教育局表示，藉由資訊科技應用課程，讓學生邏輯思考、嘗試寫程式操作無人機，以工具配合新課綱，讓學生接觸無人機表演及課程學習，進而模擬連結現今產業的各種發展。

全國首座「無人機教育體驗中心」今天在大觀國中正式啟用，提供大觀國中及大觀國小約300名學生STEAM程式教育專業課程，並編入大觀國中七年級正式課程，同時建置「專業飛行練習棚」，讓學生透過程式設計操作無人機編隊飛行，挑戰各種飛行任務，教室也導入智慧電子班牌，建立自動化空間管理系統，學生可隨時查詢、報名無人機課程時間表。未來將進一步規畫辦理教師研習及學生夏令營等活動。

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大觀國中校長顏學復指出，讓7年級學生在上學期透過簡單的程式設計課程，只要懂簡單的邏輯，可以學習操作無人機起飛、升降、翻轉等，如果機器與程式上連結有錯誤，會讓學生找出問題點並嘗試解決，老師也會從旁協助，下學期的課程則會更深入，針對8年級學生規畫更深入的機器人與創客教育，將課程與時事、產業結合，透過寓教於樂的方式，讓學生產生興趣，也將大觀國中做為種子學校，逐漸擴散到其他地區。

教育局表示，創客論壇結合STEAM及AI邀請各界一同參與，透過座談讓新北創客能量再攀升，跨域結合AI的全國首座「新北市無人機教育體驗中心」啟用，也將向下扎根培育跨領域人才，讓MAKER、STEAM、AI三大領域結合，帶動新北創客教育動能，不斷向上提升。

教育局表示，新北至今已連續辦理4屆論壇，今年邀請到日本FabLab 創辦人-竹村真人暢談FabLab如何鼓舞城市，並分享FabLab肇建9年的經歷及社區生物實驗室與駐廠科學家等活動。此外，還邀請大疆創新STEAM臺港澳區域經理張海波、國立臺灣師範大學教授張玉山、新北市最早進行創客教學的積穗國小教師曾俊夫，分別從全球發展趨勢、各國教育政策、學校實務經驗及產業發展觀點深入探討，並首度以「沙龍座談」由體制內外創客教育重要推手們進行分享交流。