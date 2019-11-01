親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／中信兄弟宣布不續約伯納 新教頭未定

不再有後顧之憂！清大優秀博士生最高月領8萬獎學金

新北小農展售會 周末板橋、新莊登場

2019-11-01 11:35聯合報 記者江婉儀／即時報導

新北市農業局結合板橋大遠百週年慶活動，與林口農會、新莊農會輔導林口有機聯盟及在地青農， 11月2日至3日在板橋大遠百1樓米蘭廣場舉辦「大遠百秋收祭─新北小農好市集」，新莊運動公園林蔭大道舉辦「青農產品美食展售」，協助青農拓展多元銷售通路，建立產銷平台，也讓民眾直接買到最新鮮的農產品。

農業局表示，大遠百新北小農好市集從上午10點至下午6點﹑由在地小農集結成而成，現場將有14位青農進場展售，販售農產品多元豐富，除了有機時令蔬菜、有機芽菜，也販售綠竹筍、地瓜、茭白筍、香草製品、雞蛋、雞肉等，還有蜂蜜、茶葉、米麵食加工品、貢寮鮑等水產品，及手沖咖啡、手作木食器、手工皂等品項，讓民眾把最新鮮的農產品帶回去。

位在新莊運動公園林蔭大道的青農產品美食展約50攤，時間從上午8點至下午5點。現場除了有機蔬菜、苦茶油、鰻魚、蜂王乳、葡萄、龍眼外，還有家政班媽媽手做芋頭西米露、芝麻糖、草仔粿、花生杏仁瓦片、古早味油飯、養生饅頭，也邀請外縣市青農到新北市一同交流，分享農產品包裝及銷售眉角，相互學習成長。

新莊區農會理事長李華順表示，青農是我們的下一代，通路非常重要，結合農會農事、家政及四健體系共同推廣在地農產品，讓市民直接與農友接觸，瞭解農村文化，更能吸引青年從農及發展在地農村經濟事業。

林口有機聯盟「語林有機農場」邱語玲與丈夫林元郁表示，近年來在農業局的輔導下拓展許多通路，除在農會超市的「新北小農鮮舖」、全聯等，並供應學童有機營養午餐，產量及銷售情形更加穩定，期待與消費者相見，分享秋收的喜悅、推廣有機農業與地產地銷概念。

農業局長李玟表示，為拓展青農銷售通路，除了結合百貨業者及運動公園推動假日小農市集外，輔導推動農會超市、建置農民直銷站、與主流超市合作、發展電商網路平台、以及供應營養午餐，民眾可在11月2日至3日，到板橋大遠百1樓米蘭廣場以及新莊林蔭大道走訪市集，遊當地吃當季，採購在地新鮮農特產品。

林口有機聯盟「語林有機農場」邱語玲與丈夫林元郁表示，近年來在農業局的輔導下拓展許...
林口有機聯盟「語林有機農場」邱語玲與丈夫林元郁表示，近年來在農業局的輔導下拓展許多通路，除在農會超市的「新北小農鮮舖」、全聯等，並供應學童有機營養午餐，產量及銷售情形更加穩定。圖／新北市農業局提供
分享
在周末市集中，「鮮物本舖」新北青年漁民李勝興將提供東北角最新鮮的「貢寮鮑」。圖／...
在周末市集中，「鮮物本舖」新北青年漁民李勝興將提供東北角最新鮮的「貢寮鮑」。圖／新北市農業局提供
分享

青農林口

相關新聞

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14

全國首座無人機教育體驗中心啟用 讓學生體驗科技課程

2019-11-01 12:32

售票機儲值溢收款 民眾痛批：北捷吃錢

2019-11-01 00:07

搭東奧搶救台北觀光？ 議員：做法不切實際

2019-10-31 23:58

性騷擾「學姊」？ 顧問：問心無愧 柯文哲：隔離

2019-10-31 23:43

北市都更分回房租金比社宅低？ 議員：賤租市產

2019-10-31 23:39

侯友宜：八仙不會荒廢 朝娛樂方向走

2019-10-31 23:22

士林夜市B1美食區除舊布新 休市1個月

2019-10-31 23:22

新北外送交安講習 Uber Eats：沒搶單問題 加保雇主補償險

2019-10-31 23:10

美食外送抽三成 侯友宜：剝削要介入

2019-10-31 23:05

萬聖節扮裝搞鬼 小朋友扮柯文哲出沒北市街頭超吸睛

2019-10-31 22:15

力推智慧教育 柯文哲：應視為國防力量在準備

2019-10-31 20:42

汐止幼童變鬼怪搗蛋 區長發糖慶萬聖節

2019-10-31 20:07

就差300米 汐止基隆河自行車道盼串聯

2019-10-31 20:03

淡水幼兒園萬聖節走秀 伸展台上搞怪變裝

2019-10-31 20:02

萬里北基里共餐七年不漲價 各界做後盾

2019-10-31 20:01

金山道路打滑、路況差 下個月改善完工

2019-10-31 20:01

北士科市有地今公告招商 盼建構大健康產業

2019-10-31 16:56

快儲水！鶯歌、三峽、樹林11月4日停水12小時

2019-10-31 16:54

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

「學姐」黃瀞瑩驚傳疑性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 15:16

新北嚴打炸街噪音車 警方持續加強稽查

2019-10-31 15:13

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

京華城煙雲18年：11月30日畫句點、地標球體將拆

2019-10-31 14:22

京華城從不夜城變空城 居民很感傷

2019-10-31 14:17

西門日新威秀大樓改建案 都委會同意減設停車位

2019-10-31 13:53

八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52

豪宅身價租金比社會住宅低？王鴻薇批市府賤租市產

2019-10-31 13:41

北市中山區文昌集英關懷社區揭牌 期許醫到宅、老終安

2019-10-31 11:45

首座與教會合作的關懷據點 北市大同愛鄰關懷社區揭牌

2019-10-31 11:44

最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26

暌違32年建醮祈求平安 這間廟拍超潮微電影預告

2019-10-31 07:38
看更多

熱門文章

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

影／高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

衛武營舞台地板遭爆是三夾板 館方：升降機完成優化中

2019-10-31 21:51

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

水淹小腿肚！宜蘭「雨太大」部分學校停課

2019-10-31 17:17

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40

布袋滯洪池施工變光電板世界 候鳥不見縣府明起停工

2019-10-31 16:56

南投溫泉季破天荒優惠 雙人小木屋平日免費住

2019-11-01 07:42

蚊子館停車場變金雞母 彰縣還有4座停車場招標規畫中

2019-10-31 22:04

葉匡時衝突中完成報告 陸淑美喊「全部交付審查」

2019-10-31 17:29

萬聖節扮裝搞鬼 小朋友扮柯文哲出沒北市街頭超吸睛

2019-10-31 22:15

桃園鐵路地下化工程恐致「交通死亡」？環評初審仍過關

2019-10-31 19:13

查新營工業區空汙 環保局查獲2業者最高處2千萬

2019-10-31 17:09

快儲水！鶯歌、三峽、樹林11月4日停水12小時

2019-10-31 16:54

影／高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

議員憂潛艦園區成轟炸目標？林右昌：我們本來就是目標

2019-10-31 21:54

基隆比照新北部分紅線開放夜間停車？林右昌：努力研議

2019-10-31 13:46

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

天冷來泡湯！礁溪溫泉公園11月起重新開園

2019-11-01 07:12

公車新路線213 桃園火車站往返林口長庚更便捷

2019-10-31 20:29

金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14

三井台中港outlet到高美濕地免費接駁車明天上路

2019-10-31 15:04

八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52

性騷擾「學姊」？ 顧問：問心無愧 柯文哲：隔離

2019-10-31 23:43

6個字賺3萬元！台中新地標中科斜張橋徵名

2019-10-31 13:45

立委參選人掀頭份市風雨球場工程議題 市長：都有功勞

2019-10-31 14:29

新埔鎮藝術彩繪六巷 戰鬥巷馬賽克登場

2019-10-31 15:51

南迴電氣化潮州-枋寮12月20日通車 台北到枋寮最快4.5小時

2019-10-31 19:30

黃瀞瑩傳遭性騷擾 柯文哲允全案交勞動局處理

2019-10-31 16:03

埔里花卉物流中心即將復活 11月重啟辦全國盆栽展

2019-10-31 14:18

興大百年校慶「興潮蝶起」 特展3件珍貴絕跡蝴蝶標本

2019-10-31 17:23

新竹百年州廳廁所大改造 增設性別友善廁所

2019-10-31 16:50

廚餘變身天然有機肥 高市環保局每季供2400包免費索取

2019-10-31 16:46

原鄉童聲打動世界三大男高音來台 部落音樂難發大財？

2019-11-01 07:54

王定宇批清淤不如人 高市府：數據錯誤、別製造假新聞

2019-10-31 20:25

歌劇院舞台地板三夾板現形？衛武營：升降機裝畢優化中

2019-10-31 23:58

桃園航空城公司搬進高鐵站前大樓 砸540萬元裝潢

2019-10-31 19:49

睡蓮強勢占據山中美湖 部落嘆清除難敵繁衍速度

2019-10-31 16:30

侯友宜：八仙不會荒廢 朝娛樂方向走

2019-10-31 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top