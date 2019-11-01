新北小農展售會 周末板橋、新莊登場

2019-11-01 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／即時報導



新北市農業局結合板橋大遠百週年慶活動，與林口農會、新莊農會輔導林口有機聯盟及在地青農， 11月2日至3日在板橋大遠百1樓米蘭廣場舉辦「大遠百秋收祭─新北小農好市集」，新莊運動公園林蔭大道舉辦「青農產品美食展售」，協助青農拓展多元銷售通路，建立產銷平台，也讓民眾直接買到最新鮮的農產品。

農業局表示，大遠百新北小農好市集從上午10點至下午6點﹑由在地小農集結成而成，現場將有14位青農進場展售，販售農產品多元豐富，除了有機時令蔬菜、有機芽菜，也販售綠竹筍、地瓜、茭白筍、香草製品、雞蛋、雞肉等，還有蜂蜜、茶葉、米麵食加工品、貢寮鮑等水產品，及手沖咖啡、手作木食器、手工皂等品項，讓民眾把最新鮮的農產品帶回去。

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位在新莊運動公園林蔭大道的青農產品美食展約50攤，時間從上午8點至下午5點。現場除了有機蔬菜、苦茶油、鰻魚、蜂王乳、葡萄、龍眼外，還有家政班媽媽手做芋頭西米露、芝麻糖、草仔粿、花生杏仁瓦片、古早味油飯、養生饅頭，也邀請外縣市青農到新北市一同交流，分享農產品包裝及銷售眉角，相互學習成長。

新莊區農會理事長李華順表示，青農是我們的下一代，通路非常重要，結合農會農事、家政及四健體系共同推廣在地農產品，讓市民直接與農友接觸，瞭解農村文化，更能吸引青年從農及發展在地農村經濟事業。

林口有機聯盟「語林有機農場」邱語玲與丈夫林元郁表示，近年來在農業局的輔導下拓展許多通路，除在農會超市的「新北小農鮮舖」、全聯等，並供應學童有機營養午餐，產量及銷售情形更加穩定，期待與消費者相見，分享秋收的喜悅、推廣有機農業與地產地銷概念。