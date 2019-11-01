新北鶯歌三峽區4日停水12小時 影響2萬戶
2019-11-01 11:57中央社 台北1日電
台水將進行板新給水廠設備檢驗施工，台水表示，新北市鶯歌區、三峽區以及樹林區將在4日停水12小時，影響2萬戶用水。除了設置臨時供水站，也請民眾預先儲水。
台水發布新聞稿指出，為了進行板新給水廠高壓、特高壓電氣設備檢驗施工停電作業，新北市鶯歌區、三峽區以及樹林區將在4日早上4時起至4日下午4時停水12小時，影響用戶數約2萬戶。
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新北市停水區域包含鶯歌區尖山里、永昌里、建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二橋里、二甲里以及南靖里，共13里；三峽區鳶山里（復興路480巷）及龍學里（隆恩街）；樹林區西園里部分（柑園街二段）。
台水表示，也將設立臨時供水站，樹林地區在柑園街2段363巷口，三峽區在客家文化園區及復興路480巷口（隆恩消防隊旁）。
鶯歌地區仁愛路55號（區公所旁）、鶯歌區文化路70號（鶯歌火車站後站旁）、南靖活動中心前、建國國小側門、育英街與尖山埔路口、建國路420號、尖山公園、林長壽圖書館前、鶯歌高職前、中正一路與建國路口、建德巷口旁加油站邊、二甲路36-2號活動中心以及國慶街與光明街路口。
台水提醒，請用戶節約用水並預先儲水，停水期間也請關閉抽水機電源，避免空轉過久導致馬達損壞或造成火災。
行政院長蘇貞昌日前主持「板新地區供水計畫二期工程」通水儀式，浮洲加壓站工程與進出管線通水後，新北市三峽、鶯歌、樹林區可使用來自翡翠水庫的原水，達成「雙北共飲翡翠水」目標。
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