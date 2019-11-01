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韓唱軍歌惹到誰？陸軍官校校歌 一個理由絕不改詞

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

天氣逐漸轉涼，新北市淡水北8鄉道的木芙蓉也開始綻放，一天當中隨著賞花時間不同，木芙蓉的花色也會跟著改變，不管是清晨還是下午賞花，都別具一番風味，民眾可趁著清高氣爽的天氣，除到淡水老街走走，也可以來賞花，欣賞富有層次粉色浪漫。

新北市景觀處表示，木芙蓉原產於中國大陸，以獨特花色漸變特性而聞名，受到花青素酸鹼值變化，花朵清晨時是白色或粉紅色，之後逐漸轉濃，下午則轉為紫紅或桃紅色，非常具有觀賞價值。

木芙蓉自古就以胭脂紅花色，還有在冬季開花的特性，受到許多文人墨客的喜愛。王安石作品《木芙蓉》：「水邊無數木芙蓉，露染胭脂色未濃。正似美人初醉著，強抬青鏡欲妝慵。」、蘇軾《和陳述古拒霜花》：「千林掃作一番黃，只有芙蓉獨自芳。喚作拒霜知未稱，細思卻是最宜霜。」都是讚頌木芙蓉的佳作。

景觀處表示，在連接淡水與三芝的北8鄉道接近宏龍宮處，就可尋得木芙蓉蹤影，但木芙蓉花期僅短短一個月，喜歡賞花的民眾不要錯過。

另外，台灣欒樹也是入秋就開花，位在八里左岸的台灣欒樹，已從黃色的花朵轉為紅色蒴果，顏色十分吸睛，搭配黃昏時的日落，拍照起來非常好看，想知道更多賞花資訊，也可到「賞花快報」粉絲團上按讚追蹤。

景觀處表示，在連接淡水與三芝的北8鄉道接近宏龍宮處，就可尋得木芙蓉的芳蹤。圖／新...
景觀處表示，在連接淡水與三芝的北8鄉道接近宏龍宮處，就可尋得木芙蓉的芳蹤。圖／新北市景觀處提供
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台灣欒樹也是入秋就開花，位在八里左岸的台灣欒樹，已從黃色的花朵轉為紅色蒴果，顏色...
台灣欒樹也是入秋就開花，位在八里左岸的台灣欒樹，已從黃色的花朵轉為紅色蒴果，顏色十分吸睛，搭配黃昏時的日落，拍照起來非常好看。圖／八里區公所提供
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木芙蓉的花卉隨著花青素酸鹼值變化，花朵清晨時是白色或粉紅色，之後逐漸轉濃。圖／新...
木芙蓉的花卉隨著花青素酸鹼值變化，花朵清晨時是白色或粉紅色，之後逐漸轉濃。圖／新北市景觀處提供
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台灣欒樹也是入秋就開花，位在八里左岸的台灣欒樹，已從黃色的花朵轉為紅色蒴果，顏色...
台灣欒樹也是入秋就開花，位在八里左岸的台灣欒樹，已從黃色的花朵轉為紅色蒴果，顏色十分吸睛，搭配黃昏時的日落，拍照起來非常好看。圖／八里區公所提供
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木芙蓉的花期僅約一個月，想賞花的民眾要把握機會。圖／新北市景觀處提供
木芙蓉的花期僅約一個月，想賞花的民眾要把握機會。圖／新北市景觀處提供
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賞花淡水

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