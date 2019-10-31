侯友宜：八仙不會荒廢 朝娛樂方向走

2019-10-31 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



新北市政府原本想在台北港娛樂專用區打造「台版迪士尼」樂園，卻因為權利金多次流標，今年5月市府決定將娛樂專用區變為產業專用區。 圖／新北地政局提供 分享 facebook 新北市議員鄭戴麗香、陳偉杰昨在市政總質詢，針對八里、淡水提出質詢，認為八里的娛樂專區變更為產專區，沒有「台版迪士尼」就沒有遊客，也希望把淡海新市鎮打造科技園區；新北市長侯友宜指出，他不允許八仙荒廢在那邊，八仙樂園還是朝娛樂方向走，新市鎮也會成為先進產業園區。

新北市政府原本打算在八里區台北港的娛樂專用區打造成「台版迪士尼」樂園，卻因為權利金導致招商多次流標，今年5月市府決定將娛樂專用區變為產業專用區，台版迪士尼宣告胎死腹中。

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鄭戴麗香說，台北港區段徵收案本來是規劃成娛樂專區用地，如今轉變為產專區，當初承諾的「台版迪士尼」不能騙百姓，一定要有替代方案。

侯友宜說，他請很多樂園專家去看那塊地，大家看一看就搖頭，台版迪士尼根本沒人要來，因為地小、海風大，投資不划算就沒有來，難道要放在那邊20年？ 新北市長侯友宜說，八仙樂園官司定案，訴訟告一段落，他不會允許那塊地荒廢在那邊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

侯友宜指出，八仙樂園官司定案、訴訟告一段落，他不允許八仙荒廢在那邊，會引進新產業，他認為一件事歸一件事，重點是對被害者要有交代，八里中心點要活化起來，他一定會要求業者，八仙樂園還是朝娛樂方向走。

陳偉杰則說，淡海新市鎮未來有沒有可能打造成科技園區？侯友宜表示，未來要走科技、生技以及最先進的產業園區，將引進國際知名產業，該區很多土地都屬營建署，會與中央討論，引進中央資源增加投資意願。

新北經發局長何怡明說，淡海2期會依照產業創新條例來報編園區，包括生技產業、IOT產業將是主軸。