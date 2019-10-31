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士林夜市B1美食區除舊布新 休市1個月

2019-10-31 23:22聯合報 記者郭頤／台北報導

士林夜市地下1樓美食區，今天起將休市1個月除舊布新，預計12月恢復營業。圖／聯合...
士林夜市地下1樓美食區，今天起將休市1個月除舊布新，預計12月恢復營業。圖／聯合報系資料照片
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台北士林夜市地下一樓美食區，今天起將休市1個月除舊布新，94個攤位將抽籤換位，各攤販也趁休市展開環境大掃除，重整各項設備，而北市市場處則花費近130萬替市場更換空氣管線，預計12月恢復營業。

士林市場自治會長林天來表示，市場攤販的櫃位每4年就會抽籤換位1次，攤販間也都用這段期間清掃整體環境，包含各攤位看板、抽油煙機、廚房設備等硬體的除油、除垢。

林天來說，市場翻新大概要1個月，等相關工程和攤販設備都到位後，預計12月重新開張，屆時也將推出購物優惠給民眾，另外，市場一樓的蔬果、百貨攤位則照常營業。

市場處科長何相慶表示，由於士林夜市美食區位在地下一樓，室內空氣品質須依靠大量空氣管線，為防止管線老舊不堪使用，市場處配合攤販重新抽籤換位時的休市期間，一併將市場內的空氣管線維修、更新。

市場處說明，這是民國100年士林夜市美食區進駐地下室後第2度翻新，由於美食區幾乎全年無休，平時要更換管線難度較高，所以趁著攤販大掃除的空檔來做，大約花費130萬元，以維持管線品質，同時確保市場內環境安全。

士林夜市美食區內有多家名攤，包括曾記鼎邊銼、忠誠號蛤仔煎、阿婆之家花枝羹、青蛙下蛋和老士林大餅包小餅等名店，美食區整修期間民眾恐怕吃不到。林天來建議，夜市周邊也有許多美食店家，遊客可以多方嘗試。

夜市北市

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