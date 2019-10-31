桃園公車新路線715B八德-捷運永寧站11月1日上路
2019-10-31 20:52
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
為增加服務八德擴大都市重劃區及興豐路、長安街等地區民眾搭乘公車，往返捷運永寧站便利轉乘臺北捷運系統，桃園市明天起(1日)新增公車路線715B「八德–捷運永寧站(經興豐路)」，由統聯客運試辦營運。
交通局表示，715B「八德–捷運永寧站(經興豐路)」路線由八德溪濱公園站發車，行經建德路、豐德路、豐田路、興豐路、長安街、和平路銜接土城交流道至捷運永寧站2號出口，沿途行經國防大學、榮民之家、生態公園、中華神學院等重要據點。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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715Ｂ路線採平假日行駛，每天往返8班次，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持市民卡乘車買一送一優惠，試辦期間3個月，明天起至109年1月31日，試辦期間營運情形如果良好，將接續正式營運行駛。
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