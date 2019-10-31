力推智慧教育 柯文哲：應視為國防力量在準備
2019-10-31 20:42
聯合報 記者邱瓊玉
／台北即時報導
台北市長柯文哲上任後力推智慧教育，自107學年度起，3年內投入近16億元，升級校園網路、教室和學習平台。柯文哲今到實踐國中，了解實際教學情況時強調，教育是窮人翻身的最後一個機會，所以要先實踐網路人權，讓出身較貧窮家庭的孩子也能享有機會平等的教育。
為了實現智慧教育，台北市教育局自107學年度起，3年內在全台北市投入16億元，打造2425間智慧未來教室，包括平板教學、數位學習平台、校園網路高速升級及設計智慧教室，內含AR與VR設備等，其中實踐國中不僅班班有投影機、85吋觸控螢幕、另外還有200多台平板電腦，每位老師也配備桌上型電腦，公民科、國文科教師更配合行動載具，設計相關課程。
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柯文哲表示，智慧教育是智慧城市的一環，而教育是窮人翻身最後一個機會，不過在網路出現後，很多無法使用網路的人，很明顯在競爭上輸掉，因此推動智慧教育的第一步是實現網路人權，不希望小朋友因為沒有手機、網路而減少接觸知識的機會。
柯文哲還說，除了硬體以外，最重要的是平台，目前策略上是從既有的「酷課雲」平台，往上擴充。
柯文哲說，酷課雲上線至今，大概拍了一萬部影片，點閱次數累計1500萬次。自己覺得線上教材是台灣無形的國力，很希望說有一天，甚至包括中國大陸，只要是講中文的地方，每天都在線上閱讀台北市的酷課雲課程，這也是最大的國防力量，應該把它視作是國防力量在準備。
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