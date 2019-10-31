力推智慧教育 柯文哲：應視為國防力量在準備

2019-10-31 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲上任後力推智慧教育，自107學年度起，3年內投入近16億元，升級校園網路、教室和學習平台。柯文哲今到實踐國中，了解實際教學情況時強調，教育是窮人翻身的最後一個機會，所以要先實踐網路人權，讓出身較貧窮家庭的孩子也能享有機會平等的教育。

為了實現智慧教育，台北市教育局自107學年度起，3年內在全台北市投入16億元，打造2425間智慧未來教室，包括平板教學、數位學習平台、校園網路高速升級及設計智慧教室，內含AR與VR設備等，其中實踐國中不僅班班有投影機、85吋觸控螢幕、另外還有200多台平板電腦，每位老師也配備桌上型電腦，公民科、國文科教師更配合行動載具，設計相關課程。

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柯文哲表示，智慧教育是智慧城市的一環，而教育是窮人翻身最後一個機會，不過在網路出現後，很多無法使用網路的人，很明顯在競爭上輸掉，因此推動智慧教育的第一步是實現網路人權，不希望小朋友因為沒有手機、網路而減少接觸知識的機會。

柯文哲還說，除了硬體以外，最重要的是平台，目前策略上是從既有的「酷課雲」平台，往上擴充。