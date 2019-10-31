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新北打擊環境犯罪 學者籲發展資源循環產業鏈

2019-10-31 19:26中央社 新北31日電

學者張祖恩教授今天表示，查緝環境犯罪不容易，有效管控產源，導引企業發展資源循環的靜脈產業鏈，讓資源妥適處理及循環利用，並暢通後端去化管道後，才能降低非法棄置。

新北市政府成立「新北環境稽查重案組」後，今天舉辦「打擊環境犯罪跨界合作論壇」，邀產官學界與檢警對談，並吸取辦案豐富的檢察官、警官的經驗。

行政院環保署長蔡勳雄主持綜合討論，與談人有成功大學環境工程學系教授張祖恩、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、新北地檢署主任檢察官洪三峯、警政署保七總隊刑事警察大隊副大隊長梁家賢。

會中，張祖恩指出，環境犯罪案件查緝屬於末端管制，不容易查緝，去化管道不暢通時，資源就變成環境犯罪的廢棄物。有效管控產源才是解決之道，產官界應導引企業發展資源循環的靜脈產業鏈，並暢通去化管道，才能減少非法棄置。

他表示，強而有力的執法，加上企業社會責任、創造共享價值、商業慣例、社會規範等，透過全民參與社會輿論監督，應可紓緩環境壓力，並健全社經體系的發展。

劉志堅說，科罰違法業者應考量汙染程度、影響的比例原則，對故意犯、汙染規模大者應加重處罰，適度揭露資訊才能嚇阻。

劉志堅希望司法制度成為維護社會正義、保護環境與弱勢的防線。對此，洪三峯表示，對汙染環境者無罪判決不符社會期待，但牽涉主觀犯意認定差異、行為人犯意聯絡等。

洪三峯指出，證據不足時難以論罪，相關證據常因時間流失，因此，關鍵重點在於行政與司法部門要密切合作與溝通。

梁家賢則從務實面進行分享，透過探測器、非接觸式偵測採證設備稽查，稽查員承傳經驗也常成為破案的關鍵。各單位橫向暢通資源管道，可讓查緝犯罪更有效率。

另外，行政院環保署北區環境督察大隊長張乃仁專題報告「常見環保犯罪樣態」，新北市政府環保局秘書高櫻芬針對「科技化打擊環境犯罪」進行報告。

高櫻芬說，傳統的現場採樣、檢查廠商設備、訪談汙染源附近居民、路口監視器、定點監控等調查方式，仍是很重要的查緝依據；如再透過科學儀器結合大數據資訊形成完整的調查系統，可更有效打擊環保犯罪。

新北市環保局副局長程大維表示，環境稽查重案組藉聯合打擊，嚇阻危害公安、治安的不法分子，盼論壇的專家意見，提供捍衛新北市環境最好的參考資訊。

行政院檢察官

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