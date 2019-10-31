親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 女學生喊好可怕

韓國瑜又出招：學貸免息！教部憂學生貸款套利

汐止幼童變鬼怪搗蛋 區長發糖慶萬聖節

2019-10-31 20:07觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區青山幼兒園因為下雨出不了門，汐止區長陳健民就帶著滿滿的糖果上門，小朋友打扮...
汐止區青山幼兒園因為下雨出不了門，汐止區長陳健民就帶著滿滿的糖果上門，小朋友打扮成蝙蝠俠、吸血鬼、雷神可愛的模樣。 圖／觀天下有線電視提供
分享
今天(31)日是西洋萬聖節，本來要上街搗蛋的汐止區青山幼兒園小朋友，因為下雨出不了門，所以，汐止區長陳健民就帶著滿滿的糖果上門，看著小朋友打扮成蝙蝠俠、吸血鬼、雷神可愛的模樣，大聲喊著不給糖就搗蛋，區長也馬上發糖果，相當熱鬧。

不給糖就搗蛋，迎接西洋萬聖節，小朋友們在個人裝扮上可是花了心思，這一天妖魔鬼怪通通出籠，有吸血鬼、僵屍、女巫、雷神索爾，就連瑪莉兄弟都來湊熱鬧，當天下雨，等不到小朋友，汐止區長乾脆自己送上門，當然，萬聖節發糖果可少不了，不然怎麼抵擋這群小搗蛋。

汐止區長陳健民說，很開心來到青山幼兒園，今天是萬聖節，雖然不是我們傳統節日，但也希望讓小朋友在生活當中可以體驗各國的節慶，看到小朋友都非常的開心。

青山幼兒園長黃美瑛表示，萬聖節是西方國家的傳統節日，其中一個傳說是羅馬人為了慶祝豐收的節日，那時候人們都是戴著可怕的面具，成為動物或鬼怪，趕走在他們四週遊盪的鬼怪或妖魔慶祝萬聖節，那今天主要是讓孩子們體驗一下裝扮的樂趣，雖然，很可惜沒辦法到街上或是汐止區公所跟大家同樂，但很感謝區長能夠來到園裡發糖果，希望大家都過一個愉快的萬聖節。

這一天搗蛋有理，要讓小朋友感受不同國家的傳統節慶，家長們似乎也是費盡心思，而孩子們對於自己新奇的打扮也很開心，尤其最高興的是能收到滿滿的糖果。

萬聖節汐止幼兒園

相關新聞

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40

力推智慧教育 柯文哲：應視為國防力量在準備

2019-10-31 20:42

就差300米 汐止基隆河自行車道盼串聯

2019-10-31 20:03

淡水幼兒園萬聖節走秀 伸展台上搞怪變裝

2019-10-31 20:02

萬里北基里共餐七年不漲價 各界做後盾

2019-10-31 20:01

金山道路打滑、路況差 下個月改善完工

2019-10-31 20:01

北士科市有地今公告招商 盼建構大健康產業

2019-10-31 16:56

快儲水！鶯歌、三峽、樹林11月4日停水12小時

2019-10-31 16:54

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

「學姐」黃瀞瑩驚傳疑性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 15:16

新北嚴打炸街噪音車 警方持續加強稽查

2019-10-31 15:13

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

京華城煙雲18年：11月30日畫句點、地標球體將拆

2019-10-31 14:22

京華城從不夜城變空城 居民很感傷

2019-10-31 14:17

西門日新威秀大樓改建案 都委會同意減設停車位

2019-10-31 13:53

八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52

豪宅身價租金比社會住宅低？王鴻薇批市府賤租市產

2019-10-31 13:41

北市中山區文昌集英關懷社區揭牌 期許醫到宅、老終安

2019-10-31 11:45

首座與教會合作的關懷據點 北市大同愛鄰關懷社區揭牌

2019-10-31 11:44

最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26

暌違32年建醮祈求平安 這間廟拍超潮微電影預告

2019-10-31 07:38

近3成未設 北市企業友善托育挨批打假球

2019-10-31 00:41

排審前突撤案 京華城擬改建頂級商辦

2019-10-31 00:28

浮洲加壓站通水 拚選舉？蘇揆：喝水不分藍綠

2019-10-31 00:18

北市機車自主開單1元今結束 騎士：優惠期太短

2019-10-30 23:56

北市11月起2新制上路 攸關荷包

2019-10-30 23:54

養動物比照生小孩 侯友宜籲修法：應上生命教育

2019-10-30 23:53

侯友宜：海祭20年要轉型 觀旅局：將成校園樂團終極大賽

2019-10-30 23:53

瑞芳火車站演歌仔戲 11月2日林裔綺粉墨登場

2019-10-30 19:49

清除遊具旁雜草 汐止金龍國小幼兒園不怕蚊咬

2019-10-30 19:48

淡水百齡公園改造 成全齡化休憩場所

2019-10-30 19:48

一晃四年 汐止汐萬路污水道明年終要做

2019-10-30 19:47

髒亂點改造變地景 新莊光榮里小天地誕生

2019-10-30 19:47

弱勢產後婦女 新北提供3萬到宅坐月子

2019-10-30 19:14

北市性平辦公室缺人不補？議員批柯文哲性別意識薄弱

2019-10-30 17:51

台北40年老飯店拆除！「危老飯店重建」 第一案確定是它

2019-10-30 17:33

中研院魏福全院士榮獲總統科學獎 長庚頒1000萬元

2019-10-30 17:32
看更多

熱門文章

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

影／高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

影／單親爸帶3女兒住帆布簡陋屋 義工團動員幫忙蓋房

2019-10-31 09:54

水淹小腿肚！宜蘭「雨太大」部分學校停課

2019-10-31 17:17

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40

最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26

基隆嶼封5年重啟 4個月登島6萬人次創4千萬觀光效益

2019-10-31 09:42

高雄煉油廠舊址擬引進日月光！ 石油第一分會質疑黑箱

2019-10-31 12:27

葉匡時衝突中完成報告 陸淑美喊「全部交付審查」

2019-10-31 17:29

影／高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

暌違32年建醮祈求平安 這間廟拍超潮微電影預告

2019-10-31 07:38

把政府當下游 鄭文燦稱檢舉達人如地下市長

2019-10-30 22:25

台中這2區三井好市多加持土地創天價 房子愈蓋愈小

2019-10-30 23:42

長輩邀大家打卡免費喝咖啡 大大人奉茶館豐原館開幕

2019-10-31 11:08

基隆比照新北部分紅線開放夜間停車？林右昌：努力研議

2019-10-31 13:46

1579基北快捷公車通勤族便利 串接兩地商圈、打卡熱點

2019-10-31 12:07

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

北市11月起2新制上路 攸關荷包

2019-10-30 23:54

三井台中港outlet到高美濕地免費接駁車明天上路

2019-10-31 15:04

桃園機捷13站營收下滑 議員：不夠優惠

2019-10-30 23:32

桃園鐵路地下化工程恐致「交通死亡」？環評初審仍過關

2019-10-31 19:13

布袋滯洪池施工變光電板世界 候鳥不見縣府明起停工

2019-10-31 16:56

金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45

八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52

台北夜市打牙祭 10必吃美食出爐

2019-10-30 23:46

快儲水！鶯歌、三峽、樹林11月4日停水12小時

2019-10-31 16:54

立委參選人掀頭份市風雨球場工程議題 市長：都有功勞

2019-10-31 14:29

嘉市電動公車 年底上路

2019-10-30 23:32

中市東區售地驚喜 標出每坪98.8萬天價

2019-10-30 23:15

基隆輕軌進展順 最快2022年動工

2019-10-30 23:46

台灣堯舜禹文化學會教孝道 華夏劇場演給你看

2019-10-31 09:57

6個字賺3萬元！台中新地標中科斜張橋徵名

2019-10-31 13:45

南迴公路大鳥段拓寬通車

2019-10-31 00:00

「超乎想像搶手」 台南農產品外銷加拿大 業者加碼採購

2019-10-31 11:29

揮別塞車噩夢 桃園多項交通建設啟動

2019-10-30 23:29

國2甲銜接台61線 林佳龍：積極協調

2019-10-30 23:39

新埔鎮藝術彩繪六巷 戰鬥巷馬賽克登場

2019-10-31 15:51

好讚！關西服務區打造寵物共餐區 公廁還有免治馬桶

2019-10-31 07:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top