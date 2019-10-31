汐止幼童變鬼怪搗蛋 區長發糖慶萬聖節

2019-10-31 20:07 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區青山幼兒園因為下雨出不了門，汐止區長陳健民就帶著滿滿的糖果上門，小朋友打扮成蝙蝠俠、吸血鬼、雷神可愛的模樣。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 今天(31)日是西洋萬聖節，本來要上街搗蛋的汐止區青山幼兒園小朋友，因為下雨出不了門，所以，汐止區長陳健民就帶著滿滿的糖果上門，看著小朋友打扮成蝙蝠俠、吸血鬼、雷神可愛的模樣，大聲喊著不給糖就搗蛋，區長也馬上發糖果，相當熱鬧。

不給糖就搗蛋，迎接西洋萬聖節，小朋友們在個人裝扮上可是花了心思，這一天妖魔鬼怪通通出籠，有吸血鬼、僵屍、女巫、雷神索爾，就連瑪莉兄弟都來湊熱鬧，當天下雨，等不到小朋友，汐止區長乾脆自己送上門，當然，萬聖節發糖果可少不了，不然怎麼抵擋這群小搗蛋。

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汐止區長陳健民說，很開心來到青山幼兒園，今天是萬聖節，雖然不是我們傳統節日，但也希望讓小朋友在生活當中可以體驗各國的節慶，看到小朋友都非常的開心。

青山幼兒園長黃美瑛表示，萬聖節是西方國家的傳統節日，其中一個傳說是羅馬人為了慶祝豐收的節日，那時候人們都是戴著可怕的面具，成為動物或鬼怪，趕走在他們四週遊盪的鬼怪或妖魔慶祝萬聖節，那今天主要是讓孩子們體驗一下裝扮的樂趣，雖然，很可惜沒辦法到街上或是汐止區公所跟大家同樂，但很感謝區長能夠來到園裡發糖果，希望大家都過一個愉快的萬聖節。

這一天搗蛋有理，要讓小朋友感受不同國家的傳統節慶，家長們似乎也是費盡心思，而孩子們對於自己新奇的打扮也很開心，尤其最高興的是能收到滿滿的糖果。