就差300米 汐止基隆河自行車道盼串聯

2019-10-31 20:03 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區福德一路旁的基隆河自行車道沒有串聯，造成民眾運動不方便，市議員張錦豪希望將這剩下的300公尺的步道銜接起來。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區福德一路旁的基隆河自行車道，一直以來，因為沒有串聯，造成民眾運動休閒很不方便，再加上最近有新建案動工，也讓原本通行的小路也沒了，今(31)日市議員張錦豪會勘，希望將這剩下的300公尺的步道銜接起來。

市議員張錦豪表示，基隆河右岸靠近福德一路，生活大國跟長堤兩大社區之間的自行車道一直有一個斷點，沒有辦法銜接起來，今天特別請十河局及市府高灘處來這邊研商，如何以防汛道路接自行車專用道，從社后橋到金龍抽水站這部分銜接起來，今天有請他們做一個評估報告，大概有三百公尺的距離，經費大約是2600萬，這部分還需要十河局做一個研議。

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康福里長曾淑蘭說，感謝議員張錦豪有聽到我們里民的心聲，我們需要一條從福德一路來到河堤邊休閒，希望可以找一條路，讓里民可以來這裡運動休閒或是騎腳踏車。

張錦豪指出，一直以來這裡社區居民都是利用防汛道路去串聯自行車專用道，但是為這裡幾個社區基地緊鄰著基隆河，所以，要做自行車專用道必須跨過或是緊靠著他們社區的外圍，施作也可能影響到基隆河的河川治理線，十河局有安全上的顧慮，這部分我們持續跟相關單位溝通，讓社后福德一路這一帶的居民有一個後花園自行車專用道運動去騎腳踏車。