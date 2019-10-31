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淡水幼兒園萬聖節走秀 伸展台上搞怪變裝

2019-10-31 20:02觀天下 記者許端驛/淡水報導

西洋鬼節「萬聖節」，淡水一信幼兒園小朋友都穿上充滿創意的DIY主題服裝，可以看到...
西洋鬼節「萬聖節」，淡水一信幼兒園小朋友都穿上充滿創意的DIY主題服裝，可以看到從老師到小朋友搞怪變裝。 圖／紅樹林有線電視提供
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今(31)日是一年一度的西洋鬼節「萬聖節」，淡水一信幼兒園選擇不外出，將校園內的空間打造一處伸展台，許多小朋友都穿上充滿創意的DIY主題服裝，可以看到從老師到小朋友搞怪變裝，要用走秀的方式，表現出俏皮可愛的模樣，讓校園當中多了一分歡樂氣息。

隨著節慶歌曲響起，打扮成各種造型的大小朋友，走上伸展台，瞬間變身成為小小模特兒，將先前與爸爸媽媽一起精心製作的搞怪服裝，展現出來。

一信幼兒園副董事長麥瓊媛表示，為了給幼兒園小朋友們特別的體驗，今年一改過去上街要糖果的活動，讓小朋友們體驗當模特兒的新鮮感。

一起展現超萌的可愛唱跳，不少家長都精心為小朋友，打扮搞怪造型，用回收物改造，成為鬼怪外型，相當特別，另外還有各式公主、英雄，迪士尼卡通人物等等，就連老師也變裝成為許多造型，小朋友身上，每一個裝扮都是家長精心的巧思，而這樣的活動，更是讓小朋友，用另類的方式，感受渡過充滿了濃濃的萬聖節氣息。

幼兒園淡水模特兒

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