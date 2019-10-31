萬里北基里共餐七年不漲價 各界做後盾

2019-10-31 20:01 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



萬里區北基里老人共餐七年多沒有漲價，紅樹林有線電視捐款2萬元作為加菜金，要成為北基里的後盾，一起照顧銀髮族。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 萬里區北基里老人共餐七年多，平日一到五天天開伙，照顧山區的長輩吃飯，銀髮共餐每餐三十五元的費用卻是都沒有漲價，為協助北基共餐持續運作，紅樹林有線電視捐款2萬元作為加菜金，要成為北基里的後盾，一起照顧銀髮族。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌說，北基里的銀髮共餐相當令人感動，從101年開辦到現在即將滿7年，阿嬌里長從頭打拼到現在，每天都辦從來沒有間斷過，物價飛漲身為在地企業一定也要成為阿嬌里長的後盾，希望北基社區的天天共餐都可以一直辦下去永遠不斷炊，祝福長輩們天天來社區吃飯都開心。

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北基里長鄧月嬌說，北基里在山上，要下山買菜、買餐食都不太容易，就是仰賴社區志工媽媽們每天輪班煮飯，可以說是整個山頭的長輩吃飯都靠這裡，堪稱是比便利商店更像家的地方，這麼重要的使命，與理事長也總是一直尋找資源，怎麼樣都要撐下去。

萬里區長粘雪琴表示，區公所也帶來柴米油鹽、米粉、冬粉、麵線等物資，要來協助北基社區辦共餐，期待在紅樹林有線電視的善心拋磚引玉下，能夠有更多的善心企業與團體來關注，有錢出錢、有力出力，一起來作為北基銀髮共餐的後盾，讓北基社區不斷炊，照顧長輩們天天用餐、營養均衡。