金山道路打滑、路況差 下個月改善完工

2019-10-31 20:01 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山區福緣納骨堂前方的社寮道路，路面有破損、碎石，用路人容易打滑造成危險，經市議員張錦豪會勘爭取經費改善。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 金山區福緣納骨堂前方的社寮道路，二十多年都沒有重新鋪設，沿途都是下坡路段，加上路面有破損、碎石，用路人容易打滑造成危險，經市議員張錦豪會勘爭取經費改善，目前進入工程尾聲，正在劃設路面標線，預計下個月就會完工。

磺港里長許明熙說，二十多年都沒有重舖柏油，路面又破損、龜裂還有碎石又是斜坡，用路人容易打滑造成危險，每逢大水排水不良更是積水難消，感謝市議員協助改善，讓道路可以改善，讓居民、用路人都好安心。

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市議員張錦豪爭取前瞻計畫經費改善工程，動工後也與里長到現場關心工程進度，可以見到社寮道路排水系統與截水溝已經先施作，待路面柏油重新鋪設完成、劃設路面標線預計11月8日就會完工，而同樣是議員張錦豪爭取前瞻計畫道路改善的豐漁里民生道路已經進入工程尾聲，目前正在劃設路面標線。

市議員張錦豪表示，前瞻計畫補助金山區觀光景點道路改善，磺港里社寮道路及豐漁里民生道路，從9月25日動工，將於下月完工，全部經費6百餘萬元，期待道路改善工程完工後，可以讓金山區的觀光更進步，也讓社寮居民生活不再受排水不良影響，而用路人也可以行駛平穩道路讓用路更安全。