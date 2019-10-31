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挺韓車隊11月1日大遊行 北市多處有交管

2019-10-31 19:50中央社 台北31日電

北市警察局交通警察大隊今天表示，因應挺韓車隊擬於北市市區大遊行，明天下午自大安森林公園周遭至文山區等路段將進行交通管制及疏導，提醒用路人留意。

交通警察大隊下午發布新聞稿指出，力挺中國國民黨總統參選人韓國瑜車隊明天下午1時至晚間6時將在北市市區大遊行，集會地點包括新生南路二段（新生南路二段2號至28號）東側一線慢車道，以及新生南路二段（新生南路二段28號至32號）東側一線慢車道等兩處。

遊行路線為，大安森林公園（新生南路）出發→信義路三、四、五段→松智路→松高路→松仁路→忠孝東路五、四段→復興南路一段→復興北路→民族東路→民族西路→重慶北路三、二、一段→忠孝西路一段→中華路一、二段→桂林路→西園路一段→艋舺大道→和平西路二段→羅斯福路二、三、四、五段→興隆路一、二、三、四段→木柵路二、一段→木柵路一段76巷→和興路集合後解散。

交通警察大隊表示，由於11月1日適逢為週五，且遊行時間適逢下班交通尖峰時刻，屆時將同步實施交通疏導及管制。

相關規劃包括，遊行車隊依號誌行駛，但為避免遊行車隊影響周邊交通，屆時將視現場狀況進行階段性彈性交通管制，請用路人盡量避開行駛遊行路線；另外，遊行隊伍行經時，車道將縮減或管制，勢必造成車速減緩，請民眾依現場員警指揮減速慢行。

警察大安森林公園北市韓國瑜

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