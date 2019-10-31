北士科市有地今公告招商 盼建構大健康產業
2019-10-31 16:56
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
北投士林科技園區將以「智慧健康醫療」及「數位技術服務」為產業發展主軸，其中「台北市北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案」今首度公告招商，公告期間4個月，截止時間為109年3月2日。
產業局主任許健輝指出，北士科將是全台第1個以「智慧健康醫療」為主軸的科學園區，建構「大健康產業」，產業局將在11月19日下午2時於北市府B1多功能廳，舉行招商說明會，歡迎有興趣的廠商到場蒞臨。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
產業局表示，北士科為因應產業發展趨勢，結合北投、士林當地醫療資源，規劃以「智慧健康醫療」及「數位技術服務」為產業發展主軸，引進生技、數位醫療、資通訊等北市優勢產業，盼吸引旗艦企業進駐，帶動北士科整體產業發展，擴展台北科技廊帶能量。
許健輝表示，北市產業局規劃，以北投區軟橋段88、91、93地號市有土地（T16、T17、T18市有科專用地）作為示範基地，並在今天首度公告招商。
許健輝說，北市科產業用地共有約24公頃，其中北市的市有土地占近10公頃，共分成6塊土地，這次招商的是3塊面積較大市有地，作為示範區域，另外3塊市有地之後會再進行評估。
另外產業局提醒，「臺北市北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案」今天公告招商，公告期間4個月，投標人須於受理收件截止時間109年3月2日上午11時前將投標文件送達北市府聯合發包中心（台北市信義區市府路1號3樓西南區），歡迎有興趣參與之民間申請人踴躍投標。
留言