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北士科市有地今公告招商 盼建構大健康產業

2019-10-31 16:56聯合報 記者郭頤／台北即時報導

北投士林科技園區將以「智慧健康醫療」及「數位技術服務」為產業發展主軸，其中「台北市北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案」今首度公告招商，公告期間4個月，截止時間為109年3月2日。

產業局主任許健輝指出，北士科將是全台第1個以「智慧健康醫療」為主軸的科學園區，建構「大健康產業」，產業局將在11月19日下午2時於北市府B1多功能廳，舉行招商說明會，歡迎有興趣的廠商到場蒞臨。

產業局表示，北士科為因應產業發展趨勢，結合北投、士林當地醫療資源，規劃以「智慧健康醫療」及「數位技術服務」為產業發展主軸，引進生技、數位醫療、資通訊等北市優勢產業，盼吸引旗艦企業進駐，帶動北士科整體產業發展，擴展台北科技廊帶能量。

許健輝表示，北市產業局規劃，以北投區軟橋段88、91、93地號市有土地（T16、T17、T18市有科專用地）作為示範基地，並在今天首度公告招商。

許健輝說，北市科產業用地共有約24公頃，其中北市的市有土地占近10公頃，共分成6塊土地，這次招商的是3塊面積較大市有地，作為示範區域，另外3塊市有地之後會再進行評估。

另外產業局提醒，「臺北市北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案」今天公告招商，公告期間4個月，投標人須於受理收件截止時間109年3月2日上午11時前將投標文件送達北市府聯合發包中心（台北市信義區市府路1號3樓西南區），歡迎有興趣參與之民間申請人踴躍投標。

北市科「台北市北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案」今首度公告招...
北市科「台北市北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案」今首度公告招商，公告期間4個月，截止時間為109年3月2日。圖／北市產業局提供
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北市北投地上權

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