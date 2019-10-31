快儲水！鶯歌、三峽、樹林11月4日停水12小時
2019-10-31 16:54
聯合報 記者胡瑞玲
／即時報導
台水為辦理「108年度板新廠高壓特高壓電氣設備檢驗」及「固特異1100mm流量計汰換」工程，鶯歌、三峽及樹林地區將於11月4日早上4時起至下午16時止，停水12小時。
此次停水範圍包含鶯歌區的尖山、永昌、建國、同慶、西鶯、南鶯、北鶯、中鶯、東鶯、建德、二橋、二甲、南靖等13里。三峽地區的山里（復興路480巷）、龍學里（隆恩街）部分地區2里及樹林區的西園里（柑園街二段）部分地區。
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由於將停水12小時，台水也將在區公所旁、鶯歌火車站後站旁、南靖活動中心前、建國國小側門邊、鶯歌區育英街與尖山埔路口活動中心旁、鶯歌消防隊對面、尖山公園、林長壽圖書館前、鶯歌高職前、鶯歌區建德巷口加油站旁、鶯歌區二甲路36-2號活動中心、鶯歌區國慶街與光明街路口、鶯歌區中正一路與建國路口，以及樹林區柑園街2段363巷口土地公廟籃球場前、客家文化園區、隆恩消防隊旁等16處，提供臨時供水站。
在這次停水的期間，新北市水利局也會持續管理，並督促台水儘速完工復水，也請受影響地區的民眾預先儲水備用。
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