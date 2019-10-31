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不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

「沒市長沒預算！」高市議會總預算審查 藍綠爆流血衝突

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩傳出遭北市府顧問劉嘉仁職場性騷擾，除了關起門來和黃瀞瑩討論行程外，深夜更用Line頻傳訊息，對黃瀞瑩「噓寒問暖」，內容除了交代行程外，還包括早、晚問安，也曾叮嚀黃瀞瑩回家路上要小心，讓黃不堪其擾。

知情人士表示，柯文哲原本有意規畫黃瀞瑩投入台北市第一選區的立委選戰，因此請劉嘉仁代為安排地方行程，也讓2人頻繁接觸；劉嘉仁也曾在出席在地議員飯局時，數度致電詢問黃瀞瑩，要黃瀞瑩也出席飯局，不過遭黃婉拒；劉則是再傳訊息給黃瀞瑩「抱歉沒有照顧你回家」、「路上小心」等。

此外，劉嘉仁也常趁晚間用Line傳訊息給黃瀞瑩問候，甚至頻繁致電，讓黃相當困擾。

對此，台北市長柯文哲今下午赴議會備詢時，「學姐性騷擾案」也成為藍綠關注焦點之一，柯文哲表示，大家如果有不喜歡，就隔離，各幹各的，另也要求勞動局介入調查。

劉嘉仁強調，強烈抗議用「性騷擾」3個字，「我有老婆、孩子，這會讓他們承受不可承受之重」。

劉嘉仁說，他和黃都希望長官交辦的事情可以努力達成，所以會不斷叮嚀，簡訊內容，對黃也完全沒有不禮貌、不尊重；當時為了和黃討論公事，所以順道把顧問室的門關上，談話結束就離開，這點確實有缺失，會再改進。

不過民進黨市議員陳怡君強調，勞動局應該要介入調查，因為性騷擾通常都是慣犯。劉嘉仁則是火速秒答「報告議員，我不是慣犯」。

北市府顧問劉嘉仁下午在議會答詢表示嚴重抗議「性騷擾」，強調這樣指控太嚴重，市長柯...
北市府顧問劉嘉仁下午在議會答詢表示嚴重抗議「性騷擾」，強調這樣指控太嚴重，市長柯文哲表示交由勞動局調查。記者曾吉松／攝影
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黃瀞瑩北市性騷擾

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