頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩傳出遭北市府顧問劉嘉仁職場性騷擾，除了關起門來和黃瀞瑩討論行程外，深夜更用Line頻傳訊息，對黃瀞瑩「噓寒問暖」，內容除了交代行程外，還包括早、晚問安，也曾叮嚀黃瀞瑩回家路上要小心，讓黃不堪其擾。

知情人士表示，柯文哲原本有意規畫黃瀞瑩投入台北市第一選區的立委選戰，因此請劉嘉仁代為安排地方行程，也讓2人頻繁接觸；劉嘉仁也曾在出席在地議員飯局時，數度致電詢問黃瀞瑩，要黃瀞瑩也出席飯局，不過遭黃婉拒；劉則是再傳訊息給黃瀞瑩「抱歉沒有照顧你回家」、「路上小心」等。

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此外，劉嘉仁也常趁晚間用Line傳訊息給黃瀞瑩問候，甚至頻繁致電，讓黃相當困擾。

對此，台北市長柯文哲今下午赴議會備詢時，「學姐性騷擾案」也成為藍綠關注焦點之一，柯文哲表示，大家如果有不喜歡，就隔離，各幹各的，另也要求勞動局介入調查。

劉嘉仁強調，強烈抗議用「性騷擾」3個字，「我有老婆、孩子，這會讓他們承受不可承受之重」。

劉嘉仁說，他和黃都希望長官交辦的事情可以努力達成，所以會不斷叮嚀，簡訊內容，對黃也完全沒有不禮貌、不尊重；當時為了和黃討論公事，所以順道把顧問室的門關上，談話結束就離開，這點確實有缺失，會再改進。