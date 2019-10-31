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不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

三峽戶所可愛美人魚現身 孩童見糖果就瘋狂

2019-10-31 16:13聯合報 記者胡瑞玲／即時報導

今天是10月31日萬聖節，配合西洋「鬼節」氣氛，新北市三峽戶政事務所舉辦「敦親睦鄰萬聖節-不給糖就搗蛋」活動，邀請教養院及公托中心近50名孩童進行裝扮，並透過互動遊戲讓孩童更了解戶所業務。

配合萬聖節的到來，三峽戶所自10月22日起推出萬聖節活動，包含萬聖節戶所布置、發糖果給洽公民眾，以及舉辦的「不給糖就搗蛋」活動。公所人員利用紙箱製作成墓碑、十字架，以紙黏土鋪上後，再用壓克力顏料上色，營造成墓園的神秘鬼魅感，再放上鮮花、南瓜及蜘蛛網等裝飾，多彩繽紛的元素布置，成不少洽公民眾的拍照打卡點。

而「敦親睦鄰萬聖節-不給糖就搗蛋」活動，則邀請同棟行政大樓的「八里愛心教養院」及「光明公共托育中心」，近50名小朋友Cosplay變裝歡度萬聖節。其中，一名2歲王姓孩童的媽媽，還運用環保概念，利用紙箱自製恐龍裝，酷炫模樣相當搶眼。而另一名同樣2歲的張小妹妹則扮成小美人魚，造型十分可愛有趣。

配合來訪的小朋友變妝，戶所人員也打扮成電影「驚聲尖叫」的死神，除了準備糖果、宣導品送給孩童外，也用說故事及遊戲方式，帶領小朋友了解戶所基本業務及服務項目，孩童一看到糖果就完全失控，逗趣的舉動讓現場洽公的民眾笑開懷。

三峽戶所主任游玲玉表示，戶政業務與民眾生活關係密切，為讓民眾更了解戶政便民服務，經常透過里鄰活動，宣導戶政法令及最新戶政訊息。針對年齡層較低的孩童，則跳脫靜態的宣導方式，透過舉辦小小戶籍員體驗營，讓小朋友從活動當中，從小紮根通識教育，達到寓教於樂的效果。

2歲的張小妹妹扮成小美人魚，造型十分可愛有趣。圖／新北市民政局提供
2歲的張小妹妹扮成小美人魚，造型十分可愛有趣。圖／新北市民政局提供
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配合萬聖節的到來，戶所進行節慶裝飾，意外成為洽公民眾的拍照打卡點。圖／新北市民政...
配合萬聖節的到來，戶所進行節慶裝飾，意外成為洽公民眾的拍照打卡點。圖／新北市民政局提供
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配合西洋「鬼節」氣氛，新北市三峽戶政事務所舉辦「敦親睦鄰萬聖節-不給糖就搗蛋」活...
配合西洋「鬼節」氣氛，新北市三峽戶政事務所舉辦「敦親睦鄰萬聖節-不給糖就搗蛋」活動。圖／新北市民政局提供
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