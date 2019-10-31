「林口阿姨」拚建設 侯友宜允諾協助
2019-10-31 16:02
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
新北市議員蔡淑君今在市政總質詢中，分別提到林口地區的交通、飆車族、銀髮俱樂部、里民活動中心等問題，新北市長侯友宜今指出，全力協助解決問題。
蔡淑君表示，為了解決林口交通問題，除了到中央開會要求國道開放路肩作為公車專用道外，也希望林口公車轉運站能儘速完成，此外公路總局的1211、1210是依里程計價要超過50元，是否能納入雙北1280元月票計費。
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侯友宜指出，國道客運納入1280元月票計費協調時碰到障礙，研擬將2線公車收回成市區公車。交通局長鍾鳴時表示，公路總局不願開放1280月票，預計明年6月會統整成市區公車，改以兩段票30元，也可使用1280月票。
蔡淑君也說，林口民眾反映出現有人飆車好吵，但警察局卻說沒有發現。侯友宜表示，責成交通局、環保局把飆車族監視器掉出來進行分析，車輛有改裝交由環保局開罰，沒改裝的就把車牌輸入黑名單裡面，警察局掌握行蹤主動約束，重點時間也會擴大攔檢取締。
另外蔡淑君指出，五股舊衛生所、林口東勢市場二樓是否設置銀髮俱樂部、老人共餐。侯友宜表示，能做就可以做，沒有預算就想辦法，明年就可做，這是他大力推動的政策，若還有合適地點，也歡迎議員再提出建議。
蔡淑君表示，林口設置中菁湖活種中心、東林活動中心盼市府提供足夠預算。侯友宜表示，中菁湖活種中心有確定要做，東林活動中心不足的經費，市府會給予協助，也希望議員配合款也能給予幫忙。
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