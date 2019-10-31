國慶外賓維安落實 巴國大使致謝北市警
2019-10-31 15:58中央社 台北31日電
台北市警察局保安警察大隊今天表示，友邦巴拉圭共和國副總統韋拉斯格斯日前率團來台參加國慶活動，警方確切落實相關維安工作，巴拉圭駐台大使柏馬紹特別親簽謝函給警方。
台北市保安警察大隊今天發布新聞稿指出，韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velázquez Moreno）於9至13日率團來台參加「中華民國108年國慶慶典活動」，期間除參加國慶大會、國慶酒會外，也拜會立法院及參觀台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心等地，全程順利圓滿。
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外賓訪台期間，保安警察大隊說，第四中隊警員蔡嘉宏主要負責巴國參與「中華民國108年國慶慶典活動」時的警車前導護衛勤務，且依警局警衛安全維護執行計畫任務分工，落實執行維安工作，展現訓練有素的高度專業及敬業精神。
待韋拉斯格斯一行人結束行程返國後，柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillén）有感蔡嘉宏期間工作表現及北市警局的維安工作，特別親簽感謝函給警方，表達高度肯定之意。
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