基隆長庚醫院變裝秀 住院兒童也過歡樂萬聖節
2019-10-31 15:17
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
基隆長庚醫院今天舉辦變妝走秀比賽，希望歡笑能成為「特效藥」，讓因為生病住院的孩童暫時忘記病痛及住院恐懼，在醫院仍能擁有美好萬聖節回憶。
長庚醫院表示，萬聖節是小孩裝扮、討糖果和遊行的熱鬧節日，但住院孩子正與病魔對抗，無法像一般孩子上街搗蛋討糖，醫護人員為了鼓勵這群小寶貝，特別在今天邀請民視兒童節目藝人，在院內舉辦萬聖節快樂故事屋見面會。
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今天的活動安排變妝走秀比賽，不只讓小朋友能展現自己，醫院副院長、兒科主任、病房主任等醫護同仁及管理部、社服同仁，也精心打扮陪伴小朋友歡度萬聖節。
長庚醫院副院長洪銘銳扮成超人，一出場就吸引眾人目光，其他院方人員則分別裝扮成胡迪牛仔、吸血鬼、女巫等造型，顛覆大家對於院內醫護人員的形象。
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