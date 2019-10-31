親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

巴基斯坦火燒特快車：非法煮飯大爆炸已知65死

追究普悠瑪事故責任 台鐵正式對日商提告求償6.1億

新北嚴打噪音車2年 忍無可忍還是隨處可見

2019-10-31 15:13聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市政府從2年前便宣告嚴打噪音車，但無論晝夜還是隨處可見，林口警分局昨晚執行稽查勤務，3個多小時就攔到37輛改裝排氣管的汽、機車，將通報環保局裁處，另舉發7件無照駕駛、4件其他類交通違規。

新北市環保局2年多前已揭示，民眾對於車輛不當改裝產生的噪音忍無可忍，1年的陳情案件曾經高達4萬7千多件，因此宣布自2017年5月1起，晚間10時至隔天清晨6時，禁止改裝未經環保署噪音審（檢）驗合格排氣管的車輛，行駛於新北市境內道路。

只要被警察或環保局稽查到，就依噪音管制法第8條按次處罰，由環保局逕行裁罰3千元，今年5月1日起，再增設科技執法擴大取締，凡被固定式車牌辨識系統拍到，曾遭檢舉接受檢驗之後，又再改裝不合格高噪音排氣管的車輛，直接再罰3千元。

但即便環保局宣示從嚴管制「炸街噪音車」，民眾仍反映無論白天黑夜，還是隨處可見改裝車妨害安寧。昨晚10時至今天凌晨2時，警方在易被檢舉危險駕駛的林口區文化北路、二路、三路設置稽查點，短短3個多小時便攔到37輛擅自改裝排氣管的汽、機車，已拍照採證，將連同車籍資料一併送交環保局。

林口警分局長陳保安提醒，違規改裝車輛除了妨害安寧會被環保局開罰，若有併排競駛、蛇行、甩尾及闖紅燈等危險駕駛行為，亦違反道路交通管理處罰條例，可處6千元至2萬4千元罰鍰，更可能涉及刑法「妨害公眾往來安全罪」。警方一旦接獲檢舉，除啟動快打警力攔截圍捕，事後也會調閱沿線監視器究責，希望駕駛人不要以身試法。

警方昨晚在林口區執行交通稽查，4個小時之內攔到37輛改裝排氣管的汽、機車。圖／警...
警方昨晚在林口區執行交通稽查，4個小時之內攔到37輛改裝排氣管的汽、機車。圖／警方提供
分享
警方昨晚在林口區執行交通稽查，4個小時之內攔到37輛改裝排氣管的汽、機車。圖／警...
警方昨晚在林口區執行交通稽查，4個小時之內攔到37輛改裝排氣管的汽、機車。圖／警方提供
分享

噪音林口

相關新聞

八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52

豪宅身價租金比社會住宅低？王鴻薇批市府賤租市產

2019-10-31 13:41

京華城煙雲18年：11月30日畫句點、地標球體將拆

2019-10-31 14:22

京華城從不夜城變空城 居民很感傷

2019-10-31 14:17

西門日新威秀大樓改建案 都委會同意減設停車位

2019-10-31 13:53

北市中山區文昌集英關懷社區揭牌 期許醫到宅、老終安

2019-10-31 11:45

首座與教會合作的關懷據點 北市大同愛鄰關懷社區揭牌

2019-10-31 11:44

最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26

暌違32年建醮祈求平安 這間廟拍超潮微電影預告

2019-10-31 07:38

近3成未設 北市企業友善托育挨批打假球

2019-10-31 00:41

排審前突撤案 京華城擬改建頂級商辦

2019-10-31 00:28

浮洲加壓站通水 拚選舉？蘇揆：喝水不分藍綠

2019-10-31 00:18

北市機車自主開單1元今結束 騎士：優惠期太短

2019-10-30 23:56

北市11月起2新制上路 攸關荷包

2019-10-30 23:54

養動物比照生小孩 侯友宜籲修法：應上生命教育

2019-10-30 23:53

侯友宜：海祭20年要轉型 觀旅局：將成校園樂團終極大賽

2019-10-30 23:53

瑞芳火車站演歌仔戲 11月2日林裔綺粉墨登場

2019-10-30 19:49

清除遊具旁雜草 汐止金龍國小幼兒園不怕蚊咬

2019-10-30 19:48

淡水百齡公園改造 成全齡化休憩場所

2019-10-30 19:48

一晃四年 汐止汐萬路污水道明年終要做

2019-10-30 19:47

髒亂點改造變地景 新莊光榮里小天地誕生

2019-10-30 19:47

弱勢產後婦女 新北提供3萬到宅坐月子

2019-10-30 19:14

北市性平辦公室缺人不補？議員批柯文哲性別意識薄弱

2019-10-30 17:51

台北40年老飯店拆除！「危老飯店重建」 第一案確定是它

2019-10-30 17:33

中研院魏福全院士榮獲總統科學獎 長庚頒1000萬元

2019-10-30 17:32

新北浮洲加壓站今通水 實現雙北共飲翡翠水

2019-10-30 15:40

新北推青春山海線 先解決交通問題

2019-10-30 14:55

台北夜市打牙祭 TOP10必吃美食出爐

2019-10-30 14:35

臨登、未登工廠合法化 新北輔導開跑

2019-10-30 13:25

侯友宜呼籲中央 要求飼主接受生命教育課程

2019-10-30 13:10

對獎囉！ 9月公車上下刷抽獎 59位得獎者出爐

2019-10-30 12:28

訂電子煙、加熱煙自治條例 新北要開罰

2019-10-30 12:02

違規小廣告 北市11月到明年底「即貼即撕換好禮」

2019-10-30 11:56

新北電子煙自治條例將送審 未來13766處也同步禁

2019-10-30 11:43

台中熱門步道新田二號步道改善路面 已封閉施工

2019-10-30 11:06

20年變化不大 侯友宜：海洋音樂祭要轉型

2019-10-30 11:03

「學姐」黃瀞瑩頻輔選惹議 柯文哲：下班去有什麼不對

2019-10-30 10:59

中央選前釋利多 侯友宜：為新北做事都感謝

2019-10-30 10:55
看更多

熱門文章

桃園航空城公司擅投資虧空5百萬？議員怒轟6主管賠償

2019-10-30 15:39

影／國門最難看「天空斷橋」 林佳龍允國2甲接台61線解決

2019-10-30 16:10

單親爸帶3女兒住帆布簡陋屋 義工團動員幫忙蓋房

2019-10-31 09:54

吊車尾變前段班 林右昌：基隆是全台都市轉型最佳示範

2019-10-30 19:53

影／清境高空步道2.0啟用 羊咩咩帶頭衝萌炸了

2019-10-30 15:47

【即時短評】連年虧損肥貓多 桃園航空城公司該關了

2019-10-30 20:30

台北40年老飯店拆除！「危老飯店重建」 第一案確定是它

2019-10-30 17:33

台74線十九甲匝道原則審查通過 台中市府：4年內完成

2019-10-30 18:38

影／視察捷運綠線高架 鄭文燦：進度超前預計114年底完工

2019-10-30 16:59

公道伯是你？他22年來調解萬丹鄉近萬筆案件

2019-10-30 16:31

嘉義鹽灘濕地蓋太陽能年發電1億度 捐450萬強化路基

2019-10-30 17:45

影／全國首創！嘉義市全面換成電動公車

2019-10-30 15:43

基隆嶼封5年重啟 4個月登島6萬人次創4千萬觀光效益

2019-10-31 09:42

影／台北人到宜蘭旅遊住宿 「把一籃子菜帶回家」

2019-10-30 16:57

推通勤定期票沒效？ 桃市議員籲機捷再降價

2019-10-30 20:01

後壁百年老榕樹遭下毒 大量枯萎恐不保

2019-10-30 20:06

最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26

把政府當下游 鄭文燦稱檢舉達人如地下市長

2019-10-30 22:25

高雄煉油廠舊址擬引進日月光！ 石油第一分會質疑黑箱

2019-10-31 12:27

台中這2區三井好市多加持土地創天價 房子愈蓋愈小

2019-10-30 23:42

向議會報告總預算 陳致中駁葉匡時：胡亂解釋地制法！

2019-10-30 15:49

台東最夯的展你去了嗎？因為太受歡迎決定不下架

2019-10-30 15:25

日本海軍第六燃料廠16處列歷史建築 總辦公廳古蹟審查

2019-10-30 19:19

北市11月起2新制上路 攸關荷包

2019-10-30 23:54

桃園機捷13站營收下滑 議員：不夠優惠

2019-10-30 23:32

暌違32年建醮祈求平安 這間廟拍超潮微電影預告

2019-10-31 07:38

洩密遭判撤職 菊市府前環保局長李穆生：尊重判決

2019-10-30 18:21

1579基北快捷公車通勤族便利 串接兩地商圈、打卡熱點

2019-10-31 12:07

台北夜市打牙祭 10必吃美食出爐

2019-10-30 23:46

基隆比照新北部分紅線開放夜間停車？林右昌：努力研議

2019-10-31 13:46

宋瑋莉參加萬聖節活動 小朋友大叫「議長奶奶好」

2019-10-30 17:49

影／學生自由發揮創意 立委參選人陳超明line貼圖上架

2019-10-30 16:50

嘉市電動公車 年底上路

2019-10-30 23:32

揮別塞車噩夢 桃園多項交通建設啟動

2019-10-30 23:29

長輩邀大家打卡免費喝咖啡 大大人奉茶館豐原館開幕

2019-10-31 11:08

萬聖節來台中公園點燈 限量萬聖禮等你來拿

2019-10-30 16:19

嘉市電動公車上路後 議員盼能延伸到嘉縣

2019-10-30 16:49

苗栗縣南港溪驚傳大量魚屍 環保局採樣水質釐清

2019-10-30 20:27

基隆輕軌進展順 最快2022年動工

2019-10-30 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top