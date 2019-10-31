新北嚴打噪音車2年 忍無可忍還是隨處可見

2019-10-31 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市政府從2年前便宣告嚴打噪音車，但無論晝夜還是隨處可見，林口警分局昨晚執行稽查勤務，3個多小時就攔到37輛改裝排氣管的汽、機車，將通報環保局裁處，另舉發7件無照駕駛、4件其他類交通違規。

新北市環保局2年多前已揭示，民眾對於車輛不當改裝產生的噪音忍無可忍，1年的陳情案件曾經高達4萬7千多件，因此宣布自2017年5月1起，晚間10時至隔天清晨6時，禁止改裝未經環保署噪音審（檢）驗合格排氣管的車輛，行駛於新北市境內道路。

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只要被警察或環保局稽查到，就依噪音管制法第8條按次處罰，由環保局逕行裁罰3千元，今年5月1日起，再增設科技執法擴大取締，凡被固定式車牌辨識系統拍到，曾遭檢舉接受檢驗之後，又再改裝不合格高噪音排氣管的車輛，直接再罰3千元。

但即便環保局宣示從嚴管制「炸街噪音車」，民眾仍反映無論白天黑夜，還是隨處可見改裝車妨害安寧。昨晚10時至今天凌晨2時，警方在易被檢舉危險駕駛的林口區文化北路、二路、三路設置稽查點，短短3個多小時便攔到37輛擅自改裝排氣管的汽、機車，已拍照採證，將連同車籍資料一併送交環保局。