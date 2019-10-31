黃瀞瑩傳遭性騷擾 柯文哲允全案交勞動局處理
2019-10-31 16:03中央社 台北31日電
台北市政府副發言人黃瀞瑩傳被市府顧問劉嘉仁性騷擾，市長柯文哲今天表示請當事人說明後，不再安排2人共事，並應允全案交給勞動局處理；黃瀞瑩不回應。
台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，柯文哲率局處首長列席備詢。
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國民黨市議員王鴻薇就「學姊」黃瀞瑩疑遭劉嘉仁性騷擾一事質詢，要求柯文哲、研考會主委余家哲說明。
柯文哲說，當下請兩造說明，「後來有說，這種事情都照SOP」，表示已「隔離」2人，不再讓2人共事。
余家哲答詢時證實，當初他向柯文哲報告，但不是黃瀞瑩跟他說被騷擾。
王鴻薇要求，若依照性別工作平等法，勞動局應主動了解，並詢問勞動局長賴香伶「市長處理的方式可行嗎」。
賴香伶允諾會介入了解，面對王鴻薇質詢，她說，若立即處理並進行有效糾正措施即可，當事人權益若受損，則可要求損害賠償。
柯文哲同意全案交給勞動局處理。
劉嘉仁則表示，自己只是「煩了一點」，性騷擾的指控太嚴重，強調自己問心無愧。
他說，找黃瀞瑩到顧問室只是討論行程，過程僅1至2分鐘，平常公事都透過通訊軟體LINE聯繫，也沒有在外獨處。
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