西門日新威秀大樓改建案 都委會同意減設停車位

2019-10-31 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



在西門町電影街營運超過10年的日新威秀大樓，傳出改建計畫，考量周邊鄰近徒步區，盼減少139席法定停車位，台北市都市計畫委員今天審查該案，委員認同減設方向，但不可低於法定停車位一半，最後決議修正通過，改建邁進第一步；協助開發的松陽投資公司表示，停車位總共設置幾席還不確定，今天就框出大方向，待台北市都市設計委員會討論，開發期程就盡快。

西門町武昌街、漢中街、西寧南路一帶，早期因聚集不少戲院而有「電影街」之稱，現況至少有4家戲院業者，包括日新威秀、新光影城、樂聲影城、in89豪華數位影院，其中日新威秀的建物屋齡已逾50年，由威秀向地主承租，至今營運至少10年。

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不過，松陽近期向北市府提出都市計畫變更，希望減少139席法定停車位，也讓改建計畫曝光，今天都委會進行審議時，松陽指出舊大樓拆除後，低樓層持續做戲院，中高樓層以上擬規劃健身房、旅館使用。

對於減少法定停車位，多數委員並不反對，但認為松陽的簡報中，關於未來開發後，汽車停車位僅需66席就足夠，已經低於法定停車位50%，擔心此例一開，恐讓若其它開發案比照跟進。

都委會主席、台北市副市長彭振聲提到，北市府推動共享運具，也不希望停車場、汽車一直增加，最後裁示全案修正通過，同意減少停車位，但不能低於法定停車位50%，且附帶決議，要求北市府評估西門町範圍的停車位減設，納入萬華區通盤檢討。